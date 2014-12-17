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На второй день работы «Леруа Мерлен» покупателей эвакуировали по пожарной тревоге

17 декабря 2014, 19:41
В среду в 15.30 посетителей недавно открывшегося магазина строительных материалов «Леруа Мерлен» в ТРЦ «Планета» эвакуировали из помещений. Охрана вывела несколько сотен человек из здания. Клиентов попросили отойти на 500 метров от комплекса, несмотря на то, что через 50 метров уже начиналась глухая стена соседнего кинотеатра. Вскоре приехала пожарная техника. О причинах тревоги не сообщается.

Магазин открылся 16 декабря, став якорным арендатором ТРЦ «Планета» в уфимском микрорайоне Сипайлово, и вторым в столице Башкирии магазином французского ритейлера. По данным мэрии Уфы, площадь магазина составляет 33 тысячи квадратных метров, из них почти 10 тысяч занимает торговое помещение. Гипермаркет будут обслуживать 240 сотрудников. В ассортименте более 30 тысяч наименований стройматериалов, товаров для ремонта, дома и сада. Рядом со зданием предусмотрена парковка на 770 машин.

Дмитрий КОЛПАКОВ. Фото автора

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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