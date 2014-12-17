На второй день работы «Леруа Мерлен» покупателей эвакуировали по пожарной тревоге

Магазин открылся 16 декабря, став якорным арендатором ТРЦ «Планета» в уфимском микрорайоне Сипайлово, и вторым в столице Башкирии магазином французского ритейлера. По данным мэрии Уфы, площадь магазина составляет 33 тысячи квадратных метров, из них почти 10 тысяч занимает торговое помещение. Гипермаркет будут обслуживать 240 сотрудников. В ассортименте более 30 тысяч наименований стройматериалов, товаров для ремонта, дома и сада. Рядом со зданием предусмотрена парковка на 770 машин.
Дмитрий КОЛПАКОВ. Фото автора