На второй день работы «Леруа Мерлен» покупателей эвакуировали по пожарной тревоге

В среду в 15.30 посетителей недавно открывшегося магазина строительных материалов «Леруа Мерлен» в ТРЦ «Планета» эвакуировали из помещений. Охрана вывела несколько сотен человек из здания. Клиентов попросили отойти на 500 метров от комплекса, несмотря на то, что через 50 метров уже начиналась глухая стена соседнего кинотеатра. Вскоре приехала пожарная техника. О причинах тревоги не сообщается.