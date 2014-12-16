Все государственные издания в Башкирии собрали в единый холдинг

- Если вы в состоянии самостоятельно печататься, то хоть в Париже распространяйтесь, - сказал он. – Любая бюджетная дотация должна быть объяснима. Никто не режет живое, но и мертвое не нужно оставлять. Газеты, точнее их бумажный носитель, проживут еще от силы лет пятнадцать, так что об их электронном будущем нужно думать уже сейчас.