Все государственные издания в Башкирии собрали в единый холдинг

Как сообщается в правительственном распоряжении, все права, обязанности имущество госпредприятий переданы ИД «Республика Башкортостан». Это городские и районные типографии и издательские комплексы, редакции газет и журналов.
По словам главы агентства по печати и СМИ Бориса Мелкоедова, «цель реформы — сохранение регионального информационного поля в сложившейся экономической ситуации и создание условий для достойной оплаты труда сотрудникам печатной отрасли».
Впервые публично тему о масштабном объединении подняли осенью 2012 года на семинаре для медиактива в поселке Лекаревка под Уфой.
Представители «районок» восприняли идею «оптимизации» в штыки, хотя авторы реформы пояснили, что от укрупнения редакций журналисты только выиграют, поскольку уменьшится прессинг районных начальников. Мол, «давить» на филиалы станет сложнее, чем на редакции, зависимые от местных глав. В самих редакциях с таким подходом не согласились.
По словам заместителя редактора газеты «Абзелил» Разины Агзамовой, местные газеты вполне адаптировались к рыночным условиям.
- Мы научились зарабатывать деньги на рекламе, оптимизировали штаты и не являемся обузой для бюджета, - пояснила она.
- Сейчас правительство сокращается на тридцать процентов, а почему вас нельзя? – сказал тогда ректор БАГСУ Сергей Лаврентьев. – Сеть «районок» в ее нынешнем виде не нужна. Почему в советское время она возникла? Орган печати был обязательным атрибутом райкомов, чтобы доводить до населения количество обмолота зерна или сводки о соцсоревнованиях, сейчас с новостным трафиком отлично справляются частные СМИ.
По мнению г-на Лаврентьева, бюджет больше не может нести нагрузку на содержание сети «районок».
- Если вы в состоянии самостоятельно печататься, то хоть в Париже распространяйтесь, - сказал он. – Любая бюджетная дотация должна быть объяснима. Никто не режет живое, но и мертвое не нужно оставлять. Газеты, точнее их бумажный носитель, проживут еще от силы лет пятнадцать, так что об их электронном будущем нужно думать уже сейчас.
Летом этого года депутат Госсобрания РБ и главред газеты «Уфа-Ведомости» Галина Ишмухаметова высказала опасение, что реформирование государственных СМИ отразится на тиражах, а бумажный носитель в глубинке - единственная альтернатива неразвитому на селе интернету.
Аналитики уверены, что реформирование отрасли, в том числе объединение районных газет, вызовет волну протеста, как внутри самих изданий, так и со стороны глав районных администраций, привыкших иметь собственные печатные органы.
Дмитрий КОЛПАКОВ.