Валерий Кузьмин: «В милесхозе продолжали работать чиновники, судимые за взятки»

- Мы выявили, что руководители государственных лесничеств занимались незаконным предпринимательством, допускали конфликт интересов, представляли недостоверные сведения о доходах и расходах и сами допускали незаконную порубку, - говорит он. – Кроме этого обнаружены вопиющие случаи в самом башкирском министерстве лесного хозяйства – судимые за взяточничество, должностные преступления и незаконную рубку леса продолжали служить в этих же органах на контрольно-надзорных должностях, то есть сами рубили, получали взятки и продолжали работать. Несмотря на привлечение к уголовной ответственности, никто их не уволился. После этой проверки мы внесли представление - 44 работника министерства привлечены к дисциплинарной ответственности и 11 лишились должностей - семеро имели судимость за коррупцию.