Валерий Кузьмин: «В милесхозе продолжали работать чиновники, судимые за взятки»

Основные нарушения – искажение имущественного досье, либо вовсе ложные данные о доходах, а также участие в бизнесе. Так, в Россельхознадзоре были наказаны 12 сотрудников и двое уволены. Также «коррупционные проявления» обнаружены в Роспотребнадзоре, Росприроднадзоре, фонде социального страхования и пенсионном фонде. По статье «утрата доверия» уволены трое государственных мужей.
По всей России, для сравнения, таких 152. Уволенными оказались руководитель Учалинского лесничества Исмагилов, он был учредителем одной из лесозаготовительных фирм, но это скрыл. Второй – госинспектор Россельхознадзора Зиганшин, проверявший ветеринарную станцию, где врачом работала его супруга, о чем он не сообщил руководству. А также «один глава муниципального образования в Альшеевском районе».
Также прокуратура следит за жизнью уже бывших высокопоставленных государственных служащих. Если чиновник ранее занимался госрегулированием коммерческой фирмы, то при поступлении на работу в эту сферу, он должен получить разрешение специальной комиссии. За нарушение этой нормы в этом году поплатились 35 человек. Например, в Сибае уволили бывшего сотрудника Роспотребнадзора, который еще на предыдущем месте проверял организацию, в которую потом устроился.
Суды активно пользуются нововведениями в Уголовный кодекс и назначают высокие штрафы, взамен лишения свободы. Так, в Ленинском районе Уфы директор фирмы «Алмаз» пытался дать взятку в 4 тысяч рублей миграционной службе, суд приговорил его к штрафу в 1 млн рублей. В Уфимском районе руководство компании «Логистик-пищевик» через посредника пытался дать районным властям 1,5 млн рублей и был наказан на 20 млн рублей.
По словам Валерия Кузьмина, в Башкортостане есть ведомства, «лидирующие» по нарушениям в антикоррупционном законодательстве.
- Мы выявили, что руководители государственных лесничеств занимались незаконным предпринимательством, допускали конфликт интересов, представляли недостоверные сведения о доходах и расходах и сами допускали незаконную порубку, - говорит он. – Кроме этого обнаружены вопиющие случаи в самом башкирском министерстве лесного хозяйства – судимые за взяточничество, должностные преступления и незаконную рубку леса продолжали служить в этих же органах на контрольно-надзорных должностях, то есть сами рубили, получали взятки и продолжали работать. Несмотря на привлечение к уголовной ответственности, никто их не уволился. После этой проверки мы внесли представление - 44 работника министерства привлечены к дисциплинарной ответственности и 11 лишились должностей - семеро имели судимость за коррупцию.
Из статистики уходящего года: прокуратура проверила 20 тысяч проектов документов, и в 2 тысячах текстах нашла так называемые «коррупционные факторы». Доказаны 814 преступлений: 174 случаи получения взяток, 91 дача взятки, установлены 334 лица причастных к коррупции, 256 уголовных дел ушли в суды. Суды осудили 219 человек - из них 29 чиновников из госвласти и местного самоуправления, 17 – правоохранителей и 4 – главы сельсоветов. Средний размер взятки, зафиксированный силовыми ведомствами - 7959 рублей. Интересно, что в прошлом году в среднем давали на лапу 16 тысяч рублей: спад экономики отражается на теневом коррупционном курсе.
Кроме того, возбуждены дела против замглавы Илишевского района, ведущего специалиста отдела кадровой работы минлесхоза, бывшего начальника управления лицензионно-разрешительной работы МВД по РБ, бывшего помощника прокурора Калинского района, замначальника следственного отдела полиции Туймазинского района.
В суд ушли дела против начальника уголовного розыска полиции Благовещенского района Салимгареева, заместителя начальника уголовного розыска полиции Уфимского района Кабирова, кстати, по нему судебный процесс начался еще год назад. Также суды начинают рассмотрение уголовных дел против главного инженера комбината «Знание» Власова. Обвинительные приговоры вынесены начальнику центра противодействия экстремизма МВД по РБ Ишмакову, следователю главного следственного управления МВД по РБ Карташову, начальнику отдела полиции по Сипайлово Шафикову, начальнику кармсаскалиного отдела службы судебных приставов Халикову, начальнику инспекции гостехнадзора по Куюргазинскому району Старкову, инспектору федеральной миграционной службы по Белорецкому району Ахуновой, приставу-исполнителю по Демскому району Мязиной.
В этом году кратные штрафы по 1,3 млн рублей штрафа уплатили бывшие замначальника УГИБДД МВД по РБ Уелданов и начальник ЗАГСа по Бижбулякскому району Харрасова. Бывший руководитель Россельхознадзора по РБ Мингазов выплатил уже 1,7 млн рублей из назначенных судом 15 млн рублей. Чиновник брал с подответных ветстанций мзду и закрывал глаза на погрешности в их работе. Учитывая высокую сумму штрафа, ее разбили на 250 тысяч рублей в месяц в течение пяти лет.
Служащее обязаны сообщить начальству о том, что их склоняют к взятке. В этом году всего четверо написали такие заявления.
- Толерантность к коррупции в обществе высокая, - говорит Валерий Кузьмин. - 87 процентов низовой коррупции взятки ППС и ДПС. Но сейчас все просто доказуемо, везде видеорегистраторы. И возбуждаются дела. Например, в Бурзяне гражданин предложил местному начальнику ГАИ взятку в 30 тысяч рублей за не направление его дела в суд, факт зафиксировали, будет дело. И таких случаев масса. В Татышлинском районе пьяный водитель дал за свое освобождение от ответственности 50 тысяч рублей: суд вынес ему наказание в 1,5 млн рублей штрафа.
Также, по словам г-на Кузьмина, в этом году двум взяточникам заменили кратный штраф на реальный срок. В Кушнаренково приставу предлагали взятку, суд установил штраф в 210 тысяч рублей, сельчанин не заплатил его, и получил полтора года реального лишения свободы.
Однако взятки берут не только деньгами.
- Например, преподаватель автотранспортного колледжа в Уфе взял лекарствами, преподаватель колледжа в Сибае хотел взять кухонным гарнитуром, а сотрудник исправительной колонии №13 в Уфе получил наручными часами, сотрудник Дюртюлинского лесничества – 500 литров дизтоплива, за что получил штраф в 700 тысяч рулей. Как берут? Напрямую берут врачи-учителя, а правоохранители и чиновники привлекают посредников, и семеро посредников уже установили, - говорит он.
А вот наказание в виде конфискации имущества судьями не так часто применяется.
- Конфискации подвергаются те деньги или ценности, полученные при конкретных преступлениях, и получение взятки относится к ним, - объясняет представитель Башпрокуратуры. – Но, как правило, взятка контролируется и проходит в рамках эксперимента, эти деньги потом возвращаются потерпевшим. Но если доказывается, что когда-то чиновник получил куш, вот тогда суд выносит решение о конфискации. В этом году таких решений не было.
Дмитрий КОЛПАКОВ.