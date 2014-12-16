С проспекта Салавата Юлаева и проспекта Октября в Уфе уберут больше 200 билбордов

Чиновница еще раз подтвердила, что перетяжки над дорогами запрещены, в марте завершатся сроки действий последних транспарантов. Пешеходные ограждения тоже теперь под запретом, они не соответствуют ГОСТам – сужается угол обзора для водителей. А штендеры, рекламные раскладушки на входе, не могут быть использованы, «если есть другая возможность рекламирования себя на фасаде».