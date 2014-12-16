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С проспекта Салавата Юлаева и проспекта Октября в Уфе уберут больше 200 билбордов

16 декабря 2014, 05:43
Директор МБУ «Городская реклама» Римма Зарипова прокомментировала новые правила размещения наружной рекламы, введенные в Уфе. Напомним, двумя неделями ранее вступила в силу концепция, призванная привести к однообразию формы и размеры вывесок и рекламных конструкций в столице Башкирии. По словам г-жи Зариповой, концепция нужна, «чтобы коммерсанты понимали, какие конструкции допустимы в городской середе, а какие нет».Так, запрещено устраивать на фасадах офисных центров лоскутное одеяло из рекламных баннеров, также появился запрет закрывать рекламными конструкциями окна и витрины.

- Очень много жалоб от жителей домов, которым в окна бьет свет прожекторов от подсветки, поэтому брандмауэр разрешаются только на глухих стенах и только с внутренней подсветкой, - объясняет г-жа Зарипова.

Чиновница еще раз подтвердила, что перетяжки над дорогами запрещены, в марте завершатся сроки действий последних транспарантов. Пешеходные ограждения тоже теперь под запретом, они не соответствуют ГОСТам – сужается угол обзора для водителей. А штендеры, рекламные раскладушки на входе, не могут быть использованы, «если есть другая возможность рекламирования себя на фасаде».

Владельцам конструкций, не отвечающим концепции, выпишут предписание с требованием их убрать. В муниципальном бюджете зарезервирована определенная сумма, чтобы за два месяца демонтировать все несоответствующие правилам конструкции.

- Мы ликвидируем наиболее одиозные нарушения, все остальное пытаемся заставить убрать самих собственников через суд, - говорит глава «Городской рекламы». – Штрафы для юридических лиц – высокие, но пока в Уфе их не случалось, для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц санкции не такие большие.

А вот владельцам квартир, вешающим баннеры на окна или на балконы, штраф светит около трех тысяч рублей. Кстати, и рекламные конструкции, захватывающие балконы, по новой концепции, также под запретом.

- Если жильцы однажды разрешили повесить на фасад рекламу, значит снять ее – их обязанность, но поскольку они этим не занимаются, это делаем мы, и приходится нанимать альпинистов или автовышки, - объясняет г-жа Зарипова.

Больше проблем у регулятора отрасли с небольшими торговыми фирмами, или арендаторами, которые стараются повесить на фасаде здания свой баннер – как можно больше и заметнее, чем у соседа.

- Когда встречаемся с предпринимателями, постоянно слышим один вопрос: «Скажите, как должно быть?» - рассказывает чиновница. - Вот мы и определились, как должно быть – смотрите концепцию, там все описано.

У некоторых старых конструкций есть разрешение до 2017 года, но новые торги на рекламные места будут идти с учетом новых правил. Количество конструкций сильно не изменится, уменьшится формат.

- В Уфе - скучные конструкции, все забито билбордами 3х6, - продолжает г-жа Зарипова.

Новые нормы зачищают от рекламных щитов центр города и его основные магистрали. Например, с проспекта Салавата Юлаева и проспекта Октября уберут больше двухсот билбордов.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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