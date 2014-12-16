Пешеходный переход на «Кооперативной поляне» построят к маю

В это же время в столице Башкирии строится другой переход на трассе Уфа-аэропорт – на остановке Озерная. Еще один пешеходный мост спроектирован на остановке Металлобаза. Ранее власти города заказали проект пешеходного моста на остановке Сочинская в районе Монумента Дружбы.