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Пешеходный переход на «Кооперативной поляне» построят к маю

16 декабря 2014, 18:21
Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений уфимской мэрии подвело итоги аукциона по определению подрядчика на строительство надземного пешеходного перехода на остановке «Кооперативная поляна». Контракт достался фирме «Мостостроительная компании Уфа», опустившей стоимость работ со стартовых 41 млн до 38,2 млн рублей.

На подряд также претендовал «Башкиравтодор», предложивший 38,4 млн рублей.

По условиям договора, переход должны построить до 30 мая 2015 года.

Длина пешеходного моста 46,7 метров, ширина – 3 метра, габарит над дорогой – 5,5 метров.

В это же время в столице Башкирии строится другой переход на трассе Уфа-аэропорт – на остановке Озерная. Еще один пешеходный мост спроектирован на остановке Металлобаза. Ранее власти города заказали проект пешеходного моста на остановке Сочинская в районе Монумента Дружбы.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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