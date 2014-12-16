Пешеходный переход на «Кооперативной поляне» построят к маю

На подряд также претендовал «Башкиравтодор», предложивший 38,4 млн рублей.
По условиям договора, переход должны построить до 30 мая 2015 года.
Длина пешеходного моста 46,7 метров, ширина – 3 метра, габарит над дорогой – 5,5 метров.
В это же время в столице Башкирии строится другой переход на трассе Уфа-аэропорт – на остановке Озерная. Еще один пешеходный мост спроектирован на остановке Металлобаза. Ранее власти города заказали проект пешеходного моста на остановке Сочинская в районе Монумента Дружбы.
Дмитрий КОЛПАКОВ.