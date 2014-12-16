Населению страны придется адаптироваться к новым условиям валютных скачков

Повышение ключевой ставки Центробанка до 17 процентов не даст разрушить финансовую систему, но приведет к прекращению экономического роста и рецессии, банкротству и увеличения безработицы. В свою очередь, это ударит не только по бизнесу, но и по населению, которое привыкло пользоваться потребительскими кредитами, ведь ставка будет близка к 30 процентам. В теории можно предположить, что при достижении стабилизации на валютном рынке Центральный банк может снизить ставку, но все зависит от развития ситуации в дальнейшем. Сейчас требуются согласованные и скоординированные действий Центробанка и правительства России.