Населению страны придется адаптироваться к новым условиям валютных скачков

Сегодняшняя ситуация с резким падением рубля вызвана совокупностью негативных факторов для российской экономики. Это продолжающийся украинский кризис, поддержка Европейского Союза и ряда других стран политики направленной против Российской Федерации, экспортёры нефти – организация ОПЕК отказываются сокращать добычу нефти даже при за баррель, большой отток капитала из России, агрессивное политическое и экономическое лоббирование со стороны США своих интересов,
долги госкомпаний в валюте перед кредиторами, замедление темпов роста экономики в Европе.
Рубль, также под давлением санкций и находящийся в свободной зоне, балансирует напрямую в зависимости от внешних и внутренних факторов. В этой связи, ноябрьское решение Центробанка пустить рубль «в свободное плавание» выглядит как запоздавший, но правильный выбор. В качестве важного побочного следствия этого решения называется волатильность рубля. Это значит, что курс рубля по отношению к доллару и евро может резко повышаться и также резко понижаться за относительно короткий период времени. С чем мы и сталкиваемся последние недели.
Повышение ключевой ставки Центробанка до 17 процентов не даст разрушить финансовую систему, но приведет к прекращению экономического роста и рецессии, банкротству и увеличения безработицы. В свою очередь, это ударит не только по бизнесу, но и по населению, которое привыкло пользоваться потребительскими кредитами, ведь ставка будет близка к 30 процентам. В теории можно предположить, что при достижении стабилизации на валютном рынке Центральный банк может снизить ставку, но все зависит от развития ситуации в дальнейшем. Сейчас требуются согласованные и скоординированные действий Центробанка и правительства России.
Для Башкирии как региона, население которого получает доходы от нефтедобывающего и нефтеперерабатывающего сектора, сложившаяся ситуация неблагоприятна. Покупательная способность населения падает, однако региональная власть на эти процессы никак повлиять не может.
Становиться ясно, что населению страны придется адаптироваться к новым условиям, научиться более эффективно управлять финансами, исходя из ограниченности источников финансирования и инфляционных процессов. Быстрые изменения в экономическом мире, потребуют от нас мобильности в принятии решений и мобилизационной активности по развитию импортозамещения.
Также необходимо каждому осознать важность развития интеллектуального капитала вне зависимости от складывающихся обстоятельств жизнедеятельности. Личность с развитием интеллектуального капитала становиться более инновационной, при этом предметом инноваций выступают не только продукты и технологии, но и способы организации процесса производства, а также способы взаимодействия с обществом. Всестороннее развитие россиян вынуждает их эффективно использовать личностные навыки и компетенции.
Константин КУЗЬМИНЫХ,
кандидат экономических наук