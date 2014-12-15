mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Мировой судья незаконно получил земельный участок в пригороде Уфы?

16 декабря 2014, 01:19
В суде Уфимского района Башкирии началось рассмотрение гражданского дела о правомерности предоставления земельного участка в пригородном поселке Уфы - Зубово мировому судье Геннадию Хохлову. Незаконность предоставления земельного надела представителю судебной власти обнаружили прокуроры. По мнению надзорного ведомства, владения в 1423 «квадрата» служитель Фемиды получил с серьезными нарушениями.

Теперь правомерность договора аренды на земельный участок, который заключили г-н Хохлов и управление земельных и имущественных отношений Уфимского района, предстоит выяснить суду. Интересно, что иск подало новое руководство района, не согласившись с действиями прежнего главы местной администрации.

Так, как следует из искового заявления, выделение судье элитного участка в тогдашней районной администрации решили утаить от общественности. Информационное сообщение о предоставлении земли в аренду напечатали лишь в приложении к газете «Бизнес-Панорама», которое не распространяется среди населения. А по закону информация должна была быть опубликована в официальном печатном органе администрации – газете «Уфимские Нивы». Эта коррупционная схема повлекла за собой нарушение прав неопределенного круга заинтересованных лиц. Также, в случае соблюдения всей законной процедуры торгов, бюджет района мог получить гораздо больше денег.

Евгений КОСТИЦЫН.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44