Мировой судья незаконно получил земельный участок в пригороде Уфы?

Так, как следует из искового заявления, выделение судье элитного участка в тогдашней районной администрации решили утаить от общественности. Информационное сообщение о предоставлении земли в аренду напечатали лишь в приложении к газете «Бизнес-Панорама», которое не распространяется среди населения. А по закону информация должна была быть опубликована в официальном печатном органе администрации – газете «Уфимские Нивы». Эта коррупционная схема повлекла за собой нарушение прав неопределенного круга заинтересованных лиц. Также, в случае соблюдения всей законной процедуры торгов, бюджет района мог получить гораздо больше денег.