Президент РБ выступил против закрытия сельских медицинских пунктов

В случае закрытия этих отделений жителям десятков сел и деревень, в том числе ветеранам Великой Отечественной войны и труда и инвалидам, придется ездить в райцентр, находящийся на значительном расстоянии. Кроме того, это отразится на качестве и доступности оказываемых услуг, а также на демографических показателях.