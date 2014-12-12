Президент РБ выступил против закрытия сельских медицинских пунктов

Принципиальное решение было принято из-за коллективных обращений жителей районов к президенту Башкортостана, опасавшихся, что в рамках оптимизации структуры районных больниц закроются ближайшие медицинские пункты. Так, Бузовьязовская участковая больница в Кармаскалинском районе обслуживает 7,3 тысячи человек, проживающих в 25 поселениях. Тряпинское отделение сестринского ухода в Аургазинском районе обеспечивает медицинской помощью свыше 3,2 тысячи человек из 18 сел. А Белянковская участковая больница в Белокатайском районе поддерживает здоровье около 1,5 тысячи человек из шести деревень.
В случае закрытия этих отделений жителям десятков сел и деревень, в том числе ветеранам Великой Отечественной войны и труда и инвалидам, придется ездить в райцентр, находящийся на значительном расстоянии. Кроме того, это отразится на качестве и доступности оказываемых услуг, а также на демографических показателях.
Напомним, ранее Рустэм Хамитов принял решение сохранить больницу сестринского ухода в селе Байназарово Бурзянского района.