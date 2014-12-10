Юрзинов-младший летит в Уфу. «Салават Юлаев» опять раздолбали

Пять шайб за период вштырили зеленым - нормально. Время хвалить великую команду из столицы Башкирии. Потчевать ее бубликами и рогаликами. Верить в них, в великих хоккеистов, несмотря ни на что. Поддерживать всегда. Они же такие няшные. Прям слезы текут. Эту трансляцию телеканал БСТ заказал специально. Никто не показывал, кроме нашего спутникового и медового. Зачем такое геройство? Всё очень просто. Геройства нет. Телеканал заказал дорогостоящую трансляцию, потому что мог отбить потраченные деньги рекламой. А почему мог отбить? Потому что рейтинги высоченные и рекламодатели готовы платить хорошо.