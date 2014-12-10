Юрзинов-младший летит в Уфу. «Салават Юлаев» опять раздолбали

То есть «юлаевцев» все еще любят и хотят смотреть на их матчи. Ходят меньше, но у телевизора все еще болеют. И чем наши достославные отвечают? Сейчас я вам расскажу.
Итак, три периода в этом матче. То, что никаких овертаймов не будет, стало понятно во втором. В первый и третий были скучными. Когда я пишу эти строки, третий еще идет, около 14-ти минут играть. Но я уверен, что и этот период будет скучным. Просто потому уверен, что у «юлаевцев» с таким атакующим талантом нет шансов вернуться в борьбу.
Перед матчем казалось, что победа Уфе чуть ли не обеспечена. Все-таки прошлую игру продули Минску, не забросив вообще и пропустив четыре шайбы. После такого даже мертвые от стыда вылезают из могил и всех вокруг побеждают. Но оказалось, что зеленые настолько живые и чувствительные, что на такие подвиги не способны.
«Атлант» - вполне плюшевый. 10-е место на Западе. Эта команда вполне подходит для того, чтобы три очка отобрать. У них еще и проблемы с финансированием. До конца сезона еще дотянут, а потом – дым да туман. Поджать их, показать себя деспотами, сыграть надежно – и победа твоя.
Но вместо этого мы видим первый период, в котором уфимские богатыри лежнем лежат на атакующей печи. Они бегают, наши бегают. Оба коллектива много бросают во вратарей. Голкиперы почему-то не продырявливаются.
Во втором «Атлант» уже на 45-й секунде промахивается мимо голкипера Владимира Сохатского. Это Максим Майоров подбирает шайбу и кладет ее в самую девятину, 1:0.
Далее два удаления. Никто не может реализовать. А потом ветеран Вячеслав Козлов, который классно играл тогда, когда Сохатский еще не родился, забрасывает свою шайбу. В одно касание, мощно и точно в ближнюю девятку. Никто ему не мешает. 2:0 на 33-й минуте игры.
Уже на 34-й – 3:0. Артем Чернов классно бросает из-под защитника «юлаевцев» Андрея Зубарева в дальний угол. Во всех трех пропущенных шайбах вины Сохатского нет. Но его меняют – команду встряхивают.
Уже на 38-й пропускает и канадец Лиланд Ирвинг. И он тоже не виноват. Всеволод Сорокин получает отличную передачу, его никто не атакует. Ну как тут не поразить пустой угол? 4:0.
На 38-й счет становится разгромным. Максим Майоров один перед Ирвингом остается и спокойно, без помех, переигрывает канадца броском с неудобной руки. 5:0.
На этом второй веселый период закончен. Начинается третий. Никакого игрового убийства со стороны уже точно битых. Никакой суперсамоотдачи. Зеленые не особо протестуют против такого хода матча. Мне сейчас знакомый букмекер пишет, что «юлаевцы» сливают тренера. 10:0 счет двух игр на данную минуту. Еще и Андрей Таратухин забросил своим бывшим. Он сделал 6:0, качественно сыграв на добивании.
Если у вас есть, за что «юлаевцев» хвалить – комментарии доступны. Мы почитаем и посмеемся.
О, Антон Слепышев забросил. Вставшему «Атланту» с передачи Алексея Глухова. 99-ая шайба «Салавата Юлаева» в сезоне. Пропущено больше – 104.
Ну всё – финальная сирена. Отмучались сердешные. Разгром пережили стойко.
Впереди еще два матча выезда. Братислава и Загреб. 12 декабря – «Слован». И совсем нет уверенности, что зеленые порвут закордонных европейцев.
Я специально эту оперативную статью чуть позже сдам, чтобы услышать – чего там нам сообщит главный тренер «Салавата Юлаева» Владимир Юрзинов-младший. Думаю, что его будут пытаться крайним выставить, если что. А что он? Вскипит?
В общем, не зря я ждал. Вот комментарий Владимира Юрзинова-младшего:
- Игра похожа по сценарию на прошлый матч. В первом периоде мы перебросали соперника 15:4. Во втором периоде как пропускаем гол, сразу встаем. Соперник сыграл очень неплохо, забил важные шайбы. В третьем периоде мы собрались, старались сыграть хорошо, выиграть хотя бы период, но гандикап был слишком большой, поэтому разрыв есть, который есть. К сожалению, нас подкосили травмы, у нас не играет Дмитрий Макаров, травмированы Денис Бодров, Иван Вишневский. Уже полтора месяца не играет Виталий Коваль, поэтому проблем у нас хватает. Я хочу поздравить соперника с победой, а я сегодня вечером улетаю в Уфу…
Почему Юрзинов летит в столицу Башкирии? Про это он говорить отказался.
Олег ЧЕРНОВ.
Фото с сайта atlant-mo.ru