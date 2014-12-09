Хамитов: «Спрос с глав будет жестким – ничего личного, просто требование времени»

- Мы идем с плюсом, порядка 12 процентов. По количеству вводимого жилья мы занимаем первое место в Приволжском округе и Уральском экономическом регионе. Мы строим больше всех, - порадовался он. - В Приволжском округе Татарстан примерно на 100-150 тысяч квадратных метров жилья построил меньше, чем мы. В Уральском экономическом округе мы на голову опережаем всех. После нас Екатеринбург и Свердловская область с очень большим отставанием. Например, объем жилищного строительства в Стерлитамаке вырос в два раза, в этом году они сдадут около 100 тысяч квадратных метров, хотя в прошлом году было 50. А в 2010 году, когда я пришел работать и мы только-только начинали эту тему, было 30 тысяч. За четыре года в три раза увеличили объем жилищного строительства в Стерлитамаке. В Уфе вырос объем на пять процентов. В то же время есть районы, где есть явное снижение. Это Стерлитамакский, Бижбулякский районы, город Агидель.