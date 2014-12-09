Хамитов: «Спрос с глав будет жестким – ничего личного, просто требование времени»

Плюс и минус
Президент РБ считает, что экономические итоги года подводить «еще рановато», но есть промежуточные показатели, которые с хорошей стороны характеризуют республику.
- По итогам 10 месяцев объем промышленного производства в республике вырос на три процента, российский показатель около полутора процентов, то есть мы идем выше среднероссийских цифр, - сказал Рустэм Хамитов. - Но это в целом по республике. Есть районы, которые существенно отстают. Баймак, Калтасинский, Нуримановский районы – снижение на 15-20 процентов по отношению к тому, что было в прошлом году. Понимаю, что ситуация разная, но эти цифры настораживают. Кармаскалинский, Шаранский, Аургазинский, Чишминский районы, наоборот, идут с хорошим плюсом – от 40 до 80 процентов. В частности, Кармаскалинский увеличил объём промышленного производства.
Также, по словам г-на Хамитова, «объем инвестиций за девять месяцев увеличился на шесть процентов и достиг почти 170 млрд рублей».
- При этом надо отметить, что в целом по стране объем инвестиций снизился на 2,5 процента, - говорит он. - У нас с вами плюс шесть процентов. Годовая цифра будет поменьше, думаем, что в пределах 3-3,5 процента, но на уменьшении этой цифры сказываются, прежде всего, девальвация и инфляционные процессы, которые сегодня идут в стране.
Руководитель региона заявил, что «по объему инвестиций по итогам девяти месяцев Башкирия занимает первое место в Уральском промышленном регионе, опережая такие крупные субъекты, как Свердловская область, Тюменская область».
- В Приволжском округе мы занимаем второе место после Татарстана, то есть в части привлечения инвестиций, работы на этом поприще мы выглядим вполне неплохо, - уверен он. - По валовому региональному продукту мы закрепились в первой десятке регионов, у нас девятое место. Надо понимать, что мы конкурируем с крупнейшими регионами Российской Федерации, с нефтедобывающими регионами, с регионами, в которых проходили крупные события – Олимпийские игры в Краснодарском крае, Универсиада в Татарстане. Конечно, если не учитывать Москву, которая за явным преимуществом занимает лидирующие позиции в России, и ряд субъектов, где были крупные стройки, то мы входим в число самых успешных регионов по валовому региональному продукту.
Также глава республики полагает, что в Башкортостане «хорошая динамика в сфере жилищного строительства».
- Мы идем с плюсом, порядка 12 процентов. По количеству вводимого жилья мы занимаем первое место в Приволжском округе и Уральском экономическом регионе. Мы строим больше всех, - порадовался он. - В Приволжском округе Татарстан примерно на 100-150 тысяч квадратных метров жилья построил меньше, чем мы. В Уральском экономическом округе мы на голову опережаем всех. После нас Екатеринбург и Свердловская область с очень большим отставанием. Например, объем жилищного строительства в Стерлитамаке вырос в два раза, в этом году они сдадут около 100 тысяч квадратных метров, хотя в прошлом году было 50. А в 2010 году, когда я пришел работать и мы только-только начинали эту тему, было 30 тысяч. За четыре года в три раза увеличили объем жилищного строительства в Стерлитамаке. В Уфе вырос объем на пять процентов. В то же время есть районы, где есть явное снижение. Это Стерлитамакский, Бижбулякский районы, город Агидель.
Также у республики хорошие показатели и по сбору налогов в консолидированный бюджет, как утверждает г-н Хамитов, «примерно девять процентов с плюсом к показателям 2013 года».
- Дефицит бюджета тоже есть, - поведал Рустэм Закиевич. - Он составляет порядка 1,5 млрд рублей. Хочу сказать, что, конечно, мы сейчас ведем очень большие программы. У нас объем республиканской адресной инвестиционной программы (РАИП) по отношению к прошлому году значительно увеличился и составит порядка 17-17,5 млрд рублей. В прошлом году РАИП был на уровне 13-13,5 млрд. То есть мы идем с плюсом в 3-4 млрд по отношению к прошлому году. Понятно, что это новые школы, больницы, детские сады и многое другое из социальной сферы. Эти объемы ежегодно наращивались в последние четыре года.
Президент РБ рассказал, что доходы муниципальных бюджетов сильно разнятся, так, долю собственных доходов менее 20 процентов сегодня имеют Баймакский, Бурзянский, Зианчуринский и Зилаирский районы.
- Эти районы нам хорошо известны, мы понимаем, что там происходит, - сказал г-н Хамитов. - Стараемся, чтобы программа развития Зауралья действовала по-настоящему, но пока вытащить из опасной рискованной зоны отсутствия собственных доходов не все районы удается. Хотя Учалинский район, например, работает совершенно по-другому. Понятно, что там есть Учалинский горно-обогатительный комбинат и другие промышленные предприятия. Учалы с районом дают примерно почти 50 процентов собственных доходов. Все районы должны понимать, что в ближайшее время надо выходить на цифры как минимум 30 процентов по самообеспеченности, а по городам нужна полная самообеспеченность. Это наше требование.
Кого мы кормим? Тех, кто выкачивает деньги из республики
Глава региона считает, что у «муниципалитетов есть резервы».
- Муниципалитеты сами недобирают причитающиеся им деньги, - объясняет он. - Недоимка по местным налогам в республике составляет 16 процентов. Средняя цифра по Приволжскому округу 12-13 процентов, у нас 16 процентов. Значит, на местах плохо работаем с теми, кто должен платить налоги. Прощаем их, какие-то непонятные даем им индульгенции. Нужно повышать эффективность использования муниципальной собственности. В каждом муниципалитете есть пустующее здание, помещение, неиспользуемое оборудование, неоформленные земли, которые не дают доход. Зачастую многие участки не то чтобы не подготовлены юридически и технически к приходу инвестора, но по ним нет даже информации о возможном виде разрешенного их использования в соответствии с генпланом.
Кроме того, главный начальник республики убежден, что «наши муниципальные предприятия работают плохо, и генерируют не доходы, а убытки».
- Соответственно, мы с вами будем принимать необходимые решения по повышению эффективности работы этих предприятий.
Рустэм Хамитов полагает, что «местная власть должна быть заинтересована в создании условий для привлечения инвесторов».
- Вы сами понимаете, что там, куда приходят компании, строят предприятия, – ситуация совершенно другая, - рассказывает он. - Последние годы хорошо развивается в этом плане Буздякский район, Благоварский район, Чишминский, Кармаскалинский. Привлекают инвесторов, строят крупные предприятия. Они «охотятся» за этими людьми, и есть результаты. Мелеузовский район только за счет комплекса по производству индюшатины, который введен в действие в прошлом-позапрошлом году, многократно увеличил свои экономические показатели. А некоторые районы, даже когда приходит инвестор, ведут себя пассивно.
Г-н Хамитов призвал «создавать инвесторам условия, давать им льготы, в том числе и муниципальные, местные».
- Придя, инвестор может создать новую жизнь фактически по некоторым направлениям: появятся новые налоги, новые доходы. Ну дайте ему льготы! Жалко что ли? Нет, этот вопрос не решается, - посетовал президент РБ и потребовал «уменьшить административное давление на бизнес».
- Бесконечные проверки, бесконечное «тыркание», бесконечное унижение этих людей, - перечисляет он. - Сколько можно? Мы же с вами во многом зависим от работы этой части общества. Они нас снабжают продуктами питания, одеждой, многие работы выполняют, бытовые услуги все на них, строительные работы они ведут. Что в этом плохого? Чего мы их дергаем? Чего мы их унижаем? Эта идеология – «предприниматели – это жулики» – абсолютно неверна. Откуда это у нас в голове? Почему у нас в республике предпринимательство развивается очень плохо? Потому что идет сопротивление среды: постоянные обвинения предпринимателя в том, что это нечистоплотный, наглый человек. Пора остановиться! Хватит! От вас очень многое зависит в том, какую предпринимательскую атмосферу вы создадите у себя в районе или в городе. Пускай люди работают! Пускай создают новые ценности, пускай дают нам новые формы обслуживания, обеспечения людей! Подряд, в каждом районе, в каждом городе мы видим случаи того, что предпринимателям не дают развиваться.
Глава региона призвал «не делить предпринимателя на своего, на чужого, кого он представляет или от кого он пришел».
- Если он делает доброе нормальное дело, помогайте ему, - велел он. - От этого зависит в конечном итоге и конкурентоспособность местной продукции. Во многих районах, муниципалитетах, городах работают предприятия, производят продукты питания. Но сейчас на прилавках Уфы только 55 процентов наших товаров, половина. Вторая половина завозится из-за пределов республики. Кого мы кормим? И налоги уходят от нас, и выручка от нас уходит. Потому что где-то там начинаем выяснять отношения, прав или не прав этот предприниматель. В конечном итоге он теряет конкурентоспособность и не может прорваться на прилавок. В среднем по республике эта цифра 67 процентов, две трети наша продукция, а одна треть – завозная. На предприятиях оптовой торговли только треть – наша продукция, точнее 34 процента.
Рустэм Хамитов считает, что крупнейшие ретейлеры – «страшнейшие «пылесосы», которые выкачивают из республики деньги, имеют не миллионы, а миллиарды, потому что мы с вами по каким-то направлениям недорабатываем».
- Это же очевидно, - восклицает он. - Безусловно, для своего предпринимателя надо создавать все условия. Еще раз говорю, какой бы он ни был идеологии, убеждений, вероисповедания, он должен иметь возможность работать у нас. Это наш человек. Он должен работать и приносить пользу.
Работодателя надо брать за горло
Особо президент республики остановился на приписках, которые возможны в агропромышленном комплексе.
- В этом году мы собрали 2,7 млн тонн зерна. Надеюсь, эта цифра более-менее реальна и близка к правде, - заметил он. - Хотя есть ряд районов, которые пытались возобновить старую практику «приписок». Немного, но пытались приписывать: вместо 13 центнеров с гектара пишут 15 центнеров. Думали, что «проскочит». Но, конечно, возврата к тем временам, когда в Баймакском или Хайбуллинском районе получали по 38 центнеров с гектара, не будет никогда. И вы тоже должны быть на страже этих честных цифр.
Г-н Хамитов уверен, что «приписки нам не нужны ни в каком виде».
- Мы должны знать базу, на которую мы опираемся во время своего планирования, прогнозирования.
Глава региона рассказал, что несмотря на то, что Башкортостан идет «ноздря в ноздрю с Татарстаном по производству молока», с переработкой молочной продукции все обстоит плохо.
- Продаем молоко в Оренбург, Челябинск, в Татарстан, Пермь. Да, вроде цена неплохая – 18-19 рублей за литр, но конечный продукт стоит намного дороже, - переживает он. - Этим обязательно нужно будет заниматься, и от вас это тоже зависит. Хочу, чтобы у вас в голове «сидели» эти цифры, чтобы вы их понимали правильно.
По словам г-на Хамитова, показатели по производству молока упали в Учалинском, Хайбуллинском, Уфимском, Мишкинском, Мелеузовском, Дюртюлинском районах.
-Дюртюлинскому, Уфимскому, Мелеузовскому районам вообще должно быть стыдно – сильные районы, крупные хозяйства, - говорит он. - Наша программа «500 ферм» идет, набирает обороты. Построено и модернизировано 304 животноводческих помещения, приобретено 5 500 голов высокопродуктивного племенного скота из России. Участниками программы стали 200 молочно-товарных ферм. Там, где реализуется эта программа, повышается производительность, причем не на 1-2 процента, а на 10-20 процентов, создаются хорошие условия для работников этих ферм. При этом в Хайбуллинском, Зилаирском, Бурзянском районах нет ни одного такого проекта. В 13 районах по одной ферме, а вот, где по-настоящему работают, например, в Илишевском районе – 19 таких модернизированных ферм, в Чекмагушевском – 18, в Туймазинском – 10.
Там работают точно такие же люди, но только они более предприимчивые. Они понимают, что сейчас, когда государство помогает и 50 процентов расходов берет на себя при модернизации ферм, самое лучшее время этой работой заниматься. Почему в других районах не доходят до этого?
Главный начальник Башкирии напомнил, что республиканское правительство компенсирует стоимость покупки техники, субсидируя до 50 процентов стоимости и «в России больше нет таких примеров».
- За неполных три года закуплено 10 тысяч единиц техники, - перечисляет он. - В этом году купили более 300 комбайнов. Здесь та же схема – за стоимость одного комбайна сегодня можно купить два. Надо брать, надо покупать, надо сделать в районах эту программу по-настоящему «живой», чтобы люди могли рассчитывать на свои силы и своими силами убирать свои поля. В этом смысле хозяйства могли бы работать более активно. И опять здесь пассивность. Что еще нужно, чтобы активизировать работу на селе?
Глава региона озаботился и величиной заработной платы на селе.
- Она в два раза ниже, чем в среднем по республике – 12-13 тысяч рублей, - негодует он. - И ее еще нечасто деньгами выдают, а зерном или сеном. Тем не менее, мы с вами должны понимать, что, не повышая заработную плату, мы не сможем достичь результатов.
В субботу я был в Нефтекамске, в пригородном селе Амзя. Там лесоперерабатывающее предприятие, средняя зарплата – 12 тысяч рублей. Это опасное, сложное химическое производство, а люди получают по 12 тысяч зарплату. При этом им еще не выплатили за сентябрь в полном объеме. Я дал две недели, чтобы там навели порядок. Если за это время не будет порядка, то будем дисквалифицировать управляющих этого предприятия.
Рустэм Хамитов уверен, что «если не подгонять некоторых собственников, то зарплату они платить не будут» и призвал местные власти «действовать жестче».
- Они озабочены решением частных проблем, покупают машины, дома, покупают недвижимость за пределами республики и даже страны, а зарплату людям не платят, - объясняет он. - У вас есть все рычаги, чтобы такую работу проводить. Нас же с вами избрали люди. Раз они нас выбирают, значит, они верят нам. Вам верят, мне верят, а мы занимаем такую пассивную позицию, когда речь идет о заработной плате. Так не пойдет. Берите работодателя «за горло». Требуйте с него справедливой выплаты заработной платы – своевременной и в необходимом объеме.
Аллах дал, аллах взял? Так не пойдет
Рустэм Хамитов всерьез остановился еще на одном «сложном вопросе – демографии», потому что, по его мнению, главы районов не занимаются проблемой снижения смертности.
- У вас в районах, районных центрах гибнут люди на дорогах, горят в пожарах, погибают на водоемах, много суицидов. Почему вы не работаете в этой части? Вы зачем ждете команды? – спросил он присутствующих. - В 25 районах в этом году наблюдается рост смертности. Резко, на четверть выросло число умерших в Шаранском районе, на 16 процентов в Татышлинском, на 13 процентов в Стерлибашевском. Высокие показатели смертности и в Бакалинском, Балтачевском, Бураевском, Ермекеевском, Архангельском, Шаранском, Чекмагушевском районах. Каждый из вас должен провести сессию у себя в районе, чтобы обсудить вопросы демографии. Надо разобраться, что происходит с миграцией, что происходит с рождаемостью и самое главное, что происходит со смертностью, почему растут показатели. Вы обязаны заниматься этой темой. И я буду требовать с вас в том числе, чтобы эта работа выполнялась.
Рустэм Хамитов посетовал, что «у нас по всем показателям «плюсы»: экономика, доходы, налоги, кроме одного жирного «минуса» – повышение смертности».
- У соседей ситуация другая, - говорит он. - Потому что там активно занимаются этой темой. Там общество фактически подняли на такую работу. А у нас всё, знаете, как в старые времена: «Аллах дал, Аллах взял». Так не пойдет. Смотрите, спрос с вас в этой части тоже будет достаточно жестким. Ничего личного, это просто требование времени.
Тем не менее, в республике рождаемость превышает смертность.
- В среднем рождается 58-59 тысяч человек, в этом году, может быть, 60 тысяч ребятишек родится, - рассказывает глава РБ. - При этом смертность или растет или остается на стабильно высоком уровне. Для примера скажу, что в 1960-е годы в республике в разные периоды рождалось от 80 до 110 тысяч детей, а умирало 30-40 тысяч человек. Естественный прирост был «плюс 40 тысяч». Сейчас у нас прирост четыре тысячи, а мы с вами радуемся, что у нас есть естественный прирост. Но если мы возьмем сельские районы, муниципалитеты, то там ситуация просто катастрофическая. Если вам нужны врачи, то не надо ждать, что на вас «манна небесная» посыплется. Врач появляется там, где создают условия: где есть квартира, есть жилье, есть работа, есть нормальные условия для этой деятельности.
Президент Башкортостана вновь напомнил, что правительство региона много делает, чтобы «улучшить жизнь в сельской местности, деньги платит сельским поселениям».
- Вы же знаете, что каждое сельское поселение получает по 100 тысяч рублей в квартал, сейчас 125 тысяч рублей будут получать, полмиллиона в год, а это уже неплохо, - говорит он. - И дальше эти цифры будут расти. Технику выделяем. Покупаем, софинансируем порядка 100 тракторов для уборки улиц муниципалитетам в наших районных центрах, городах. Это же все дается большим трудом, денег не так много, но мы выделяем эти ресурсы. Но должна быть отдача. Должны быть нормальные показатели, по которым мы просим: здоровье населения, снижение смертности, социальное благополучие, красота и порядок в муниципалитетах, в сельских населенных пунктах. У вас в руках мощнейший механизм, у вас власть в руках. Вам народ власть дал, вы ею воспользуйтесь. Можно ждать от большого начальства невесть чего, а можно самим эту власть употребить так, чтобы людям жить стало легче, чтобы по многим направлениям решались проблемы, которые накапливались долгими годами.