Взялись за рюмку. По требованию граждан в селах могут ввести запрет спиртного

Правда, даже при финальном обсуждении многие парламентарии усомнились в действенности законодательного нововведения, так эти нормы не распространяются на общепит, а любой ларек, где прилавок переделан в барную стойку, быстро превращается в рюмочную.
По словам председателя парламентского комитета по промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Рашита Хайруллина, местным жителям нужно дать право самим устанавливать временные рамки продажи спиртного на сходах. Например, в дни начала школьных занятий и последних звонков. Такие «выборочные» запреты имеют место даже в столице Башкортостана. Например, в дни пребывания Олимпийского огня в Уфе на некоторых улицах ввели запрет на продажу алкоголя.
- Вот деревня сама договаривается: не продаем! Конечно таких деревень немного найдется. Но мы должны дать такую правовую возможность людям. Это право, а не обязательство, - сказал г-н Хайруллин во время обсуждения поправок. - Не думаю, что движение примет поголовный характер. Конечно, народ горазд на выдумки: начнут рюмочные открывать в доме какой-нибудь бабушки.
У депутата Юрия Пустовгарова возникло опасение, что если ввести запрет, население будет гибнуть из-за контрафактного алкоголя. Также депутаты пришли к выводу, что если вложить запретительные функции в руки главы поселения, «местные предприниматели будут ему «носить», мы сами их к нему подводим».
Напомним, идея поправок в закон о регулировании производства и оборота алкоголя родилась весной этого года, после шквала обращений в республиканский парламент от сельчан, «озабоченных алкоголизацией деревень». Жители глубинки, якобы, требовали от депутатов конкретных мер по запрету распития спиртных напитков на селе и ограничения по времени и месту продажи спиртного.
- Вот начинается бешенство или свиной грипп на селе – карантинные мероприятия предполагают запрет выпаса скота, продажу животных. А когда спиваются люди, деградируют села, рождаются дети-уроды, мы должны понимать, что можно запретить торговлю алкоголем на этой территории, - сказал Рашит Хайруллин. - Никто не хочет вернуть республику к сухому закону, да и практического смысла в этом нет, речь о продажах спиртного – с учетом местности и мнения населения.
Дмитрий КОЛПАКОВ.