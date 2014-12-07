Взялись за рюмку. По требованию граждан в селах могут ввести запрет спиртного

- Вот начинается бешенство или свиной грипп на селе – карантинные мероприятия предполагают запрет выпаса скота, продажу животных. А когда спиваются люди, деградируют села, рождаются дети-уроды, мы должны понимать, что можно запретить торговлю алкоголем на этой территории, - сказал Рашит Хайруллин. - Никто не хочет вернуть республику к сухому закону, да и практического смысла в этом нет, речь о продажах спиртного – с учетом местности и мнения населения.