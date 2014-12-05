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Водитель джипа, сбивший 9-летнюю девочку, попросил никому не рассказывать о наезде

5 декабря 2014, 11:22
Скрылся с места происшествия водитель внедорожника, сбивший девятилетнюю девочку в Стерлитамаке. Ребенок, попав под машину, в шоковом состоянии дошел до школы, где учителя сразу поняли, что с третьеклассницей произошел несчастный случай. Школьница рассказала о наезде, а педагоги сообщили о произошедшем в полицию. Стражи порядка посекундно восстановили подробности случившегося, так как перекресток оказался оснащен камерой видеонаблюдения.

Трагедия случилась утром 4 декабря на пересечении улиц Нахимова и Дружбы во втором по величине промышленном городе Башкирии. Девочка шла на занятия и ступила на проезжую часть в момент, когда светофор для пешеходов загорелся желтым светом. В это время шофер джипа попытался проскочить перекресток на желтый сигнал и не заметил оказавшуюся в непосредственной близости от машины малышку. Девочка попала под колеса внедорожника, но в шоковом состоянии встала и продолжила путь. Мужчина, управлявший элитным авто, выскочил из салона и подойдя к пострадавшему ребенку предложил ей никому не рассказывать о наезде, а позже умчался прочь.

В МВД по РБ сообщают, что полиция ищет виновника аварии, который без зазрения совести оставил ребенка на дороге после того, как сбил его.

Всем, кто располагает какими-то сведениями, способными помочь следствию, просим обратиться в полицию по номерам дежурной части: 20-45-31, 20-45-34 или 02.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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