Водитель джипа, сбивший 9-летнюю девочку, попросил никому не рассказывать о наезде

Трагедия случилась утром 4 декабря на пересечении улиц Нахимова и Дружбы во втором по величине промышленном городе Башкирии. Девочка шла на занятия и ступила на проезжую часть в момент, когда светофор для пешеходов загорелся желтым светом. В это время шофер джипа попытался проскочить перекресток на желтый сигнал и не заметил оказавшуюся в непосредственной близости от машины малышку. Девочка попала под колеса внедорожника, но в шоковом состоянии встала и продолжила путь. Мужчина, управлявший элитным авто, выскочил из салона и подойдя к пострадавшему ребенку предложил ей никому не рассказывать о наезде, а позже умчался прочь.