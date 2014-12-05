В ближайшие сутки в Башкирию придут резкое похолодание и снежные ливни

Управление МЧС по РБ предупредило о возможном понижении температуры и усилении снежных ливней в ближайшие сутки. Так, в пятницу к вечеру мороз будет уже минус 10 градусов, а в субботу в Уфе столбик термометра опустится до – 22, а ночью до минус 27.