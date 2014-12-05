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В ближайшие сутки в Башкирию придут резкое похолодание и снежные ливни

5 декабря 2014, 11:01
Управление МЧС по РБ предупредило о возможном понижении температуры и усилении снежных ливней в ближайшие сутки. Так, в пятницу к вечеру мороз будет уже минус 10 градусов, а в субботу в Уфе столбик термометра опустится до – 22, а ночью до минус 27.

Также в пятницу ожидается юго-западный ветер с переходом на северный и северо-западный 9-14 метров в секунду, а ночью порывы, достигнут 17-22 метров в секунду.

Предел видимости на дорогах, по данным синоптиков, в пятницу достигнет 500 метров и меньше.

Также МЧС прогнозирует обрывы линий электропередач, падения деревьев, рекламных конструкций и локальные ЖКХ-аварии.

- Возможны случаи переохлаждения, обморожения населения, - резюмирует ведомство.

Между тем, следственный комитет Башкирии уже расследует первый за эту зиму случай смертельного обморожения. 2 декабря за остановкой «Завод СК» в Стерлитамаке прохожие нашли тело 53-летнего мужчины. Эксперты полагают, что горожанин после работы выпил с коллегами, а по пути домой упал и замерз насмерть.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и точная причина смерти погибшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, - сообщается региональный СК.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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