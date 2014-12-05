В аэропорту студенты совершили экскурсию по будущему месту работы

Такие мероприятия являются частью политики аэропорта по формированию высококвалифицированной команды профессионалов, способной реализовывать стратегические цели предприятия, обеспечивать на высочайшем уровне качественное и безопасное обслуживание пассажиров и воздушных судов.
Во время посещения уфимского авиаузла студенты не только узнали историю гражданской авиации республики, увидели, как осуществляется обслуживание воздушных судов, но и познакомились с перспективами развития аэропорта, возможностями профессионального и карьерного роста, предоставляемыми предприятием молодым специалистам.
− Сегодня аэропорт – современное, интенсивно развивающееся, высокотехнологичное предприятие, предъявляющее высокие требования к сотрудникам и заинтересованное в формировании грамотной команды молодых специалистов, − говорит директор по персоналу — начальник службы управления персоналом ОАО «МАУ» Раис Абдрашитов. − Мы предоставляем широкие возможности сотрудникам для профессиональной реализации, повышения их уровня квалификации и роста, создаем необходимые условия для совмещения работы с обучением. Успешное развитие предприятия, качество и безопасность авиаперевозок возможны только при наличии прогрессивного интеллектуального потенциала.