В аэропорту студенты совершили экскурсию по будущему месту работы

− Сегодня аэропорт – современное, интенсивно развивающееся, высокотехнологичное предприятие, предъявляющее высокие требования к сотрудникам и заинтересованное в формировании грамотной команды молодых специалистов, − говорит директор по персоналу — начальник службы управления персоналом ОАО «МАУ» Раис Абдрашитов. − Мы предоставляем широкие возможности сотрудникам для профессиональной реализации, повышения их уровня квалификации и роста, создаем необходимые условия для совмещения работы с обучением. Успешное развитие предприятия, качество и безопасность авиаперевозок возможны только при наличии прогрессивного интеллектуального потенциала.