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В аэропорту студенты совершили экскурсию по будущему месту работы

5 декабря 2014, 22:29
В международном аэропорту «Уфа» прошла экскурсия для студентов Уфимского государственного авиационного технического университета. Проводить экскурсии для студентов профильных вузов уфимский аэропорт стало доброй традицией. Учащимся предоставляется уникальная возможность понять специфику функционирования авиационного предприятия и еще до окончания учебы сделать осознанный выбор будущего места работы.

Такие мероприятия являются частью политики аэропорта по формированию высококвалифицированной команды профессионалов, способной реализовывать стратегические цели предприятия, обеспечивать на высочайшем уровне качественное и безопасное обслуживание пассажиров и воздушных судов.

Во время посещения уфимского авиаузла студенты не только узнали историю гражданской авиации республики, увидели, как осуществляется обслуживание воздушных судов, но и познакомились с перспективами развития аэропорта, возможностями профессионального и карьерного роста, предоставляемыми предприятием молодым специалистам.

− Сегодня аэропорт – современное, интенсивно развивающееся, высокотехнологичное предприятие, предъявляющее высокие требования к сотрудникам и заинтересованное в формировании грамотной команды молодых специалистов, − говорит директор по персоналу — начальник службы управления персоналом ОАО «МАУ» Раис Абдрашитов. − Мы предоставляем широкие возможности сотрудникам для профессиональной реализации, повышения их уровня квалификации и роста, создаем необходимые условия для совмещения работы с обучением. Успешное развитие предприятия, качество и безопасность авиаперевозок возможны только при наличии прогрессивного интеллектуального потенциала.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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