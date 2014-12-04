В Пекине студенты из Башкирии удивили мировую общественность бизнес-проектами

Путь в Китай длиною в год
Но прежде чем отправиться в Пекин, ребятам из Зауралья предстояло сразиться с 154 российскими командами.
- Успешно преодолев региональный этап, в мае наши ребята отправились в Москву, где в нелегкой борьбе вместе с еще пятью командами вышли в суперфинал и в итоге победили, - рассказывает и.о. декана экономического факультета Сибайского института Неля Фатхуллина.
Также студенты СибГУ были признаны лучшими по итогам специального конкурса ENACTUS Россия-2014.
Загадочное слово ENACTUS – это аббревиатура, она образована от начальных слогов слов ENtrepreneurial (предпринимательство), ACTion (действие, поступок) и US (местоимение нас, нам). Все вместе это означает умение и желание участников программы работать в команде, сообща, видеть существующие возможности и извлекать из них выгоду, действовать и доводить начатое до конца, даже если результат не гарантирован.
Отметим, что международная студенческая программа имеет более чем 30-летнюю историю. ENACTUS - правопреемник молодежного движения SIFE (Students in free enterprise – «Студенты в свободном предпринимательстве»).
Сибайцы - не новички движения. Студенты из Зауралья не раз становились участниками и победителями мероприятий в рамках SIFE, а в 2008 году побывали на первенстве мира в Сингапуре.
Покорять Поднебесную отправились студенты с первого по пятый курс: будущие экономисты Найля Ахметшина, Арслан Байрамгулов, Марат Хабиров и Рамина Валишина, менеджеры Алина Бикова, Минзиля Каримова и Эмиль Хасанов, налоговики Дина Гилязетдинова и Регина Худайбердина, юрист Ильдар Кудабаев и филолог Гульсум Исламова. Неизменный куратор команды – преподаватель вуза, кандидат экономических наук Урал Барлыбаев. Финансовую помощь в поездке талантливой молодежи оказал Благотворительный фонд «УРАЛ», также ребят поддержали руководство и преподаватели родного вуза.
В этом году Кубок собрал 34 команды из таких разных стран, как США, Китай, Австралия, Казахстан, Мексика, Марокко, Ирландия, Пуэрто-Рико. Еще две африканские команды не смогли принять в конкурсе из-за угрозы распространения вируса Эболы.
В день открытия Кубка студенческие команды стали участниками огромной ярмарки-презентации в национальном центре конвенции Китая. Ребята представили презентации своих стран на английском языке. Участники Кубка пели, танцевали в национальных костюмах, рассказывали новым друзьям о своих обычаях и традициях, угощали сладостями и обменивались сувенирами.
Во время церемонии открытия знаменосцем россиян стал Ильдар Кудабаев.
- В огромном зале смешались представители разных национальностей и континентов, - рассказывает Ильдар. - В своих ровесниках со всего мира мы видели не соперников по соревнованиям, а единомышленников, приехавших поделиться идеями, проектами, проделанной работой и результатами.
«Сельские перспективы» для «Супермамочек»
Во второй день студентам предстояли конкурсные испытания. Все команды разбили на восемь групп – лиги. В результате жеребьевки сибайцы оказались в сильнейшей лиге чемпионата вместе с Нидерландами, Китаем и Марокко. В состав жюри вошли топ-менеджеры крупнейших национальных и международных корпораций-спонсоров, таких как KPMG, Pepsico, Coca-cola, Unilever, Hershey. Ведь главная цель движения ENACTUS – свести вместе лидеров сегодняшнего и завтрашнего дня для создания лучшего, более стабильного мира, используя созидательную силу бизнеса.
- У каждой страны было по 17 минут, чтобы рассказать о тех социальных акциях, в которых они принимали участие в течение года, - отмечает Неля Фатхуллина. - Россия выступала третьей в своей лиге. Наши лидеры представили три проекта: «Сельские перспективы», Happy Super-Mom и Doffee.
В рамках первого студенты Арслан Байрамгулов и Марат Хабиров проводят обучающие тренинги для развития сельского предпринимательства, составляют инвестиционные карты сельских населенных пунктов и помогают при запуске собственного дела. Мало того, компаньоны разработали бизнес-план, создали в деревне Юлук Баймакского района ООО «ЛесПро», занялись производством и получили субсидию в 900 тысяч рублей. Предприятие, где трудится семь человек, уже приносит молодым предпринимателям доход. Заметим, что это не первый совместный проект ребят, сибайский тандем успел засветиться на студенческих конференциях: парни умудрились сравнить доходы и расходы клубов КХЛ и НХЛ и разработали свои предложения по привлечению иностранных инвестиций в Башкирию.
Второй проект, представленный россиянами в Пекине, – общественное объединение Happy Super-Mom, или «Супермамочки». Группа была создана в 2012 году в одной из социальных сетей, сегодня она объединяет свыше 1600 женщин Зауралья. Happy Super-Mom – это и клуб по интересам, и группа взаимной поддержки. За два года активистки движения провели не одну дармарку, не раз помогли семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, стали организаторами экологического субботника «Чистые берега». А как вам марафон женственности, когда в течение месяца молодые девушки отказались от столь удобной одежды, как брюки, и ходили только в юбочках или платьишках? Всего и не перечислишь.
Третий проект сибайцев – интернет-сервис для обмена информацией о спросе и предложении бытовых услуг Doffee. Его цель – помочь жителям города найти надежного исполнителя для решения мелких житейских проблем. Зайдя на сайт, клиент может оставить заявку на выполнение работы по уборке и помощи по хозяйству, покупке и доставке товара из магазина, сбору мебели или ремонту техники, а затем выбрать специалиста и воспользоваться его услугами. А еще проект позволяет профессионалам из народа зарабатывать на своих умениях. Ребята-организаторы сайта уверены, у их начинания – большое будущее.
Равные среди лучших
К сожалению, по результатам второго дня Кубка россиянам не удалось выйти из своей лиги. В финале за звание лучшего из лучших сражались Китай, Марокко, Ирландия, Пуэрто-Рико. Примечательно, что днем ранее две из команд-лидеров оказались в одной лиге с россиянами. Таким соперникам и уступить не стыдно! По итогам суперфинала абсолютным победителем Кубка ENACTUS-2014 стала китайская команда, на втором месте оказались марокканцы, бронзу взяли пуэрториканцы. Однако свой маленький повод для гордости, наверно, есть у каждого из участников кубка. Башкирские студенты познакомились с культурными традициями одного из мировых лидеров и даже успели взобраться на Великую китайскую стену.
- Сама поездка в Китай явилась грандиозным опытом общения со студентами из других стран, опытом преодоления себя, стремления к большему, - с удовольствием вспоминают сегодня ребята. - Три насыщенных дня, пролетевших, как одно мгновение, оставили след не только в истории Национального центра конвенции чудесного Китая, но и в душе всей нашей команды. Спасибо Благотворительному фонду «УРАЛ» за возможность представить Россию на международном уровне.
Не успел сезон ENACTUS-2014 завершиться, как на организаторов посыпались заявки от тех, кто мечтает покорить вершину в следующем году. А это значит, что впереди россиян ждут новые проекты, которые откроют миру новые молодые имена.
Вероника ПОЛЯНСКАЯ.