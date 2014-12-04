В Пекине студенты из Башкирии удивили мировую общественность бизнес-проектами

Второй проект, представленный россиянами в Пекине, – общественное объединение Happy Super-Mom, или «Супермамочки». Группа была создана в 2012 году в одной из социальных сетей, сегодня она объединяет свыше 1600 женщин Зауралья. Happy Super-Mom – это и клуб по интересам, и группа взаимной поддержки. За два года активистки движения провели не одну дармарку, не раз помогли семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, стали организаторами экологического субботника «Чистые берега». А как вам марафон женственности, когда в течение месяца молодые девушки отказались от столь удобной одежды, как брюки, и ходили только в юбочках или платьишках? Всего и не перечислишь.