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Улицам не будут давать длинные и сложные названия

4 декабря 2014, 16:16
Правительство России утвердило новые правила присвоения и аннулирования уличных адресов. Теперь адреса будут выдаваться недостроенным домам и дачным и садовым кооперативам. Документ закрепляет право получения адреса владельцем здания или земли через портал госуслуг или в ближайшем многофункциональном центре.

На решение о присвоении адреса правительство отводит 18 суток, а отказ должен быть мотивирован. За присвоение и аннулирование адресов запрещено взимать плату.

Кабмин РФ установил, что элементы улично-дорожной сети «должны отвечать словообразовательным, произносительным и стилистическим нормам современного русского литературного языка», чтобы избегать длинных и непроизносимых названий.

Здание на перекрестке привязывается к той улице, на которую выходит его фасад. Улицы с именами должны указываться полностью, а если есть еще и регалии – то со званием того, чье имя она будет носить.

Правила вводят критерий обязательности – каждый объект в государстве должен получить официальный адрес, но также он должен быть уникальным и легитимным. За это будет отвечать обновленный Государственный адресный реестр и Государственный каталог географических названий.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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