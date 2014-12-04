Улицам не будут давать длинные и сложные названия

На решение о присвоении адреса правительство отводит 18 суток, а отказ должен быть мотивирован. За присвоение и аннулирование адресов запрещено взимать плату.
Кабмин РФ установил, что элементы улично-дорожной сети «должны отвечать словообразовательным, произносительным и стилистическим нормам современного русского литературного языка», чтобы избегать длинных и непроизносимых названий.
Здание на перекрестке привязывается к той улице, на которую выходит его фасад. Улицы с именами должны указываться полностью, а если есть еще и регалии – то со званием того, чье имя она будет носить.
Правила вводят критерий обязательности – каждый объект в государстве должен получить официальный адрес, но также он должен быть уникальным и легитимным. За это будет отвечать обновленный Государственный адресный реестр и Государственный каталог географических названий.
Дмитрий КОЛПАКОВ.