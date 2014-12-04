Новый бюджет уфимцам представят 11 декабря

В 2015 году дефицит бюджета - 800 млн рублей. Год назад эта сумма была под миллиард. Городская администрация планирует, что в 2016 и 2017 году доходы и расходы составят 17,7 и 18,3 млрд рублей, и 18,1 и 18,5 млрд рублей, соответственно.