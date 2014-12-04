Новый бюджет уфимцам представят 11 декабря

В мэрии рассчитывают, что в 2015 году доходы казны составят 17,6 млрд рублей, а расходы 18, 4 млрд рублей. К сравнению, год назад в финплан 2014 года закладывались доходы в 16 млрд рублей и расходы в 16,9 млрд рублей.
В 2015 году дефицит бюджета - 800 млн рублей. Год назад эта сумма была под миллиард. Городская администрация планирует, что в 2016 и 2017 году доходы и расходы составят 17,7 и 18,3 млрд рублей, и 18,1 и 18,5 млрд рублей, соответственно.
Из 17,6 млрд дохода в 2015 году 4,7 млрд приходится на НДФЛ, к сравнению земельный налог даст всего 578 млн рублей, а кампания по приватизации муниципального имущества - 888 млн рублей. Как и предыдущие годы власти обещают «социально-ориентированный» и стремящийся к «сокращению неэффективных трат» бюджет.
Слушания пройдут в городском дворце культуры. Начало в 15 часов.
Дмитрий КОЛПАКОВ.