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Еще два участка федеральной земли в Уфимском районе «уйдут» под застройку

4 декабря 2014, 16:08
29 декабря Фонд содействия развитию жилищного строительства (ФРЖС) продаст под комплексную застройку право на освоение двух участков в 47 и 48 гектаров в пойме реки Белая неподалеку от поселка Миловка. По условиям аукциона, участок в 47 гектаров сдается в аренду на семь лет. Торговаться за этот контракт начнут с 5,1 млн рублей, а стоимость аренды составит 22.30 рубля за квадратный метр в год.

Будущий застройщик обязан возвести минимум 75 тысяч квадратных метров жилья. Условия не обговаривают продажу жилья по так называемой «социальной цене» для покупателей-льготников, также ФРЖС отказался от практики «голландских аукционов» на понижение цены будущего жилья. Площадка частично заболочена и лежит вдоль реки Манеска, с другой стороны имеет санитарную зону песчаного карьера. Также, по условиям освоения, победитель торгов должен провести археологические изыскания.

Вторая площадка в 48 гектаров окружена лесом, автодорогой и частным сектором. Застройка должна быть малоэтажная усадебная, минимум – 26 тысяч квадратных метров. Торговаться за контракт аренды начнут с 2,5 млн рублей, а сама четырехлетняя аренда оценивается в 23.82 рубля за квадратный метр участка.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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