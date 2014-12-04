Еще два участка федеральной земли в Уфимском районе «уйдут» под застройку

Будущий застройщик обязан возвести минимум 75 тысяч квадратных метров жилья. Условия не обговаривают продажу жилья по так называемой «социальной цене» для покупателей-льготников, также ФРЖС отказался от практики «голландских аукционов» на понижение цены будущего жилья. Площадка частично заболочена и лежит вдоль реки Манеска, с другой стороны имеет санитарную зону песчаного карьера. Также, по условиям освоения, победитель торгов должен провести археологические изыскания.
Вторая площадка в 48 гектаров окружена лесом, автодорогой и частным сектором. Застройка должна быть малоэтажная усадебная, минимум – 26 тысяч квадратных метров. Торговаться за контракт аренды начнут с 2,5 млн рублей, а сама четырехлетняя аренда оценивается в 23.82 рубля за квадратный метр участка.
Дмитрий КОЛПАКОВ.