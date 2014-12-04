Еще два участка федеральной земли в Уфимском районе «уйдут» под застройку

29 декабря Фонд содействия развитию жилищного строительства (ФРЖС) продаст под комплексную застройку право на освоение двух участков в 47 и 48 гектаров в пойме реки Белая неподалеку от поселка Миловка. По условиям аукциона, участок в 47 гектаров сдается в аренду на семь лет. Торговаться за этот контракт начнут с 5,1 млн рублей, а стоимость аренды составит 22.30 рубля за квадратный метр в год.