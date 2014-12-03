Внук-игроман зарезал собственную бабушку, чтобы на ее пенсию отыграться в казино

Зарезал собственную бабушку корыстолюбивый внучок в Стерлитамаке. Нигде не работающий 27-летний мужчина спускал все средства в подпольных казино и пришел к пожилой родственнице, чтобы вновь потребовать у нее деньги на игру. Пенсионерка не радостно встретила внука и наотрез отказалась его кредитовать. Парень требовал у бабушки отдать только что полученную пенсию, но старушка резонно ответила, что ей нужно как-то жить.