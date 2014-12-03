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Внук-игроман зарезал собственную бабушку, чтобы на ее пенсию отыграться в казино

3 декабря 2014, 16:05
Зарезал собственную бабушку корыстолюбивый внучок в Стерлитамаке. Нигде не работающий 27-летний мужчина спускал все средства в подпольных казино и пришел к пожилой родственнице, чтобы вновь потребовать у нее деньги на игру. Пенсионерка не радостно встретила внука и наотрез отказалась его кредитовать. Парень требовал у бабушки отдать только что полученную пенсию, но старушка резонно ответила, что ей нужно как-то жить.

Не получив желаемого, внук озверел и набросился сначала на немолодую женщину с кулаками, а потом схватил нож и нанес несчастной не менее 10 ранений в живот и грудь. Пенсионерка умерла от ранений на месте, а нисколько не расстроившийся молодой родственник завладел ее кошельком и отправился в зал игровых автоматов, где проиграл украденные деньги.

Тело убитой бабушки обнаружили соседи, а очень скоро задержали и убийцу кровной родственницы. Мужчина ни в чем не раскаивается и считает, что старуха распрощалась с жизнью из-за излишней жадности.

Как сообщили «МКС» в следственном комитете Башкирии, обвиняемого по ходатайству следователя суд взял под стражу. Парень будет отвечать перед законом за убийство – в случае, если Фемида признает его виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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