Внук-игроман зарезал собственную бабушку, чтобы на ее пенсию отыграться в казино

Не получив желаемого, внук озверел и набросился сначала на немолодую женщину с кулаками, а потом схватил нож и нанес несчастной не менее 10 ранений в живот и грудь. Пенсионерка умерла от ранений на месте, а нисколько не расстроившийся молодой родственник завладел ее кошельком и отправился в зал игровых автоматов, где проиграл украденные деньги.
Тело убитой бабушки обнаружили соседи, а очень скоро задержали и убийцу кровной родственницы. Мужчина ни в чем не раскаивается и считает, что старуха распрощалась с жизнью из-за излишней жадности.
Как сообщили «МКС» в следственном комитете Башкирии, обвиняемого по ходатайству следователя суд взял под стражу. Парень будет отвечать перед законом за убийство – в случае, если Фемида признает его виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы.