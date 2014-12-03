Туристы из Башкирии, летевшие рейсом Гоа – Уфа, устроили в самолете потасовку

Разнимать повздоривших отпускников пришлось пассажирам и стюардам. Сообщение командира экипажа о том, что если разборки не прекратятся, он вынужден будет посадить самолет, на время утихомирило дебоширов. Чтобы разрядить обстановку, одного из мужчин пришлось пересадить в другой салон. По прибытии в Уфу зачинщик драки попытался продолжить ссору, но был остановлен службой безопасности.
По словам автора ролика, его попросили удалить компромат из телефона, что он и сделал. Позже видео удалось восстановить. В связи с появление ролика в Интернете транспортная прокуратура проверит обстоятельства инцидента.