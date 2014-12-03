Туристы из Башкирии, летевшие рейсом Гоа – Уфа, устроили в самолете потасовку

[видео] Туристы из Башкирии, летевшие рейсом из Гоа в Уфу, устроили драку на высоте десяти тысяч метров. Видеозапись инцидента, произошедшего в 26 ноября, появилась в сети накануне. Автор ролика подписался как Иван Иванов. Он указал, что на борту самолета произошла ссора двух мужчин. Дело чуть не дошло до рукоприкладства. Один из буянов в запале даже стянул с себя майку.