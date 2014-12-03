mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Туристы из Башкирии, летевшие рейсом Гоа – Уфа, устроили в самолете потасовку

3 декабря 2014, 15:50
[видео] Туристы из Башкирии, летевшие рейсом из Гоа в Уфу, устроили драку на высоте десяти тысяч метров. Видеозапись инцидента, произошедшего в 26 ноября, появилась в сети накануне. Автор ролика подписался как Иван Иванов. Он указал, что на борту самолета произошла ссора двух мужчин. Дело чуть не дошло до рукоприкладства. Один из буянов в запале даже стянул с себя майку.

Разнимать повздоривших отпускников пришлось пассажирам и стюардам. Сообщение командира экипажа о том, что если разборки не прекратятся, он вынужден будет посадить самолет, на время утихомирило дебоширов. Чтобы разрядить обстановку, одного из мужчин пришлось пересадить в другой салон. По прибытии в Уфу зачинщик драки попытался продолжить ссору, но был остановлен службой безопасности.

По словам автора ролика, его попросили удалить компромат из телефона, что он и сделал. Позже видео удалось восстановить. В связи с появление ролика в Интернете транспортная прокуратура проверит обстоятельства инцидента.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44