Оттянули три очка. «Уфа» победила в Туле

Перед этой игрой я на полном серьезе предрек «Уфе» потерю очков. Это было не желание сглазить и не прогноз, а сарказм, связанный с тем, что футболисты Игоря Колыванова очень много турнирных слитков уступили аутсайдерам премьер-лиги. «Уралу» проиграли, с «Торпедо» и «Ростовым» разошлись ничьими. Да, обыграли в начале сезона «Амкар», но тогда еще не определено было, кто подвальный клуб, а кто - нет.
«Арсенал» еще недавно был явным аутсайдером премьер-лиги, но из четырех своих ноябрьских матчей два выиграл. Перед встречей в городе оружейников и пряников хозяева занимали место на дне, топча 16-ю позицию. Но они отставали от 11-й «Уфы» всего на шесть очков. В общем, нельзя сказать, что середняк приехал к слабаку.
Хозяева любят играть в атакующий футбол. И с красными ребятами Игоря Колыванова, предпочитающими аккуратную оборону, они готовы были атаковать хоть восемь игр подряд.
Тула сразу пошла вперед. Моменты у «Арсенала» стали поспевать почти с самого начала игры. То головой с углового пробьют выше ворот – это Евгений Осипов не попал на третьей минуте матча. То ногой с игры промажут – тут Сергей Кузнецов пробил над перекладиной. В общем, они старались.
Но забили наши. Четыре матча мы этого ждали – на пятый нас облагодетельствовали. Сделал это Харис Ханджич, нападающий, который не готов играть на уровне премьер-лиги.
Контратака. Эммануэль Фримпонг ушел от столкновения, пробежал и сделал точную передачу на ход форварду «Уфы», а тот в одно касание перекинул Александра Филимонова. Да-да, того самого пробил, который когда-то за сборную России играл.
0:1! Ура! Великий праздник! Всем радоваться! Уфимский гол, как истинный редкий бриллиант был обрамлен двумя опасными моментами «Арсенала». Вначале игрок тульской команды не смог, добивая мяч, переиграть одно футболиста Колыванова. Затем, уже после гола Ханджича, вратарь Давид Юрченко справился с сильным опасным ударом Сергея Кузнецова.
Мы больше не увидели голов до конца первого тайма. Позиционные атаки у Уфы не клеились, оборона гостям удавалась. Был шанс у Марсиньо, но колывановец не смог забить с опасного штрафного.
После перерыва возникло ощущение, что Уфа стала играть на удержание. А не рано ли? Психология аутсайдера?
Пошли желтые карточки. Вначале Харис Ханджич ушедший за лицевую линию мяч далеко выбил и был за это наказан. Потом получил предупреждение Эммануэль Фримпонг.
Почти тут же желтым пятном в электронном протоколе отметился игрок «Арсенала» Александр Зотов. Что это было? Ответили грубостью на грубость? Дескать, заканчивайте, ребята.
Но ребята не закончили. За опасную игру желтую карточку получил Марсиньо. Причем получилось смешно. Судья мачта Алексей Еськов подумал, что это уже второе солнышко зла у уфимского бразильца и показал ему следом красную.
Марсиньо побежал показывать, что это у него первая желтая. Судья не слушал. Только потом, услышав подсказку линейного арбитра, он понял ошибку и оставил лучшего бомбардира башкирской команды на поле.
На 66-й минуте был еще один голевой момент у «Арсенала». Опасный удар – и Юрченко опять спас. Наша славная команда должна премиальными с этим вратарем делиться. Почему Давида до сих под не просмотрят в сборной? Вдруг он просто создан для того, чтобы валить таких Голиафов как Молдавия или Австрия? Ах да, у нас же там суперрезультативный итальянский тренер Фабио Капелло руководит туда-сюда. Он верит только в Игоря Акинфеева.
У «Уфы» совсем не клеились атаки. Алло, нам нужны таланты в зимнюю дозаявочную! Фримпонг на фоне партнеров выглядит этаким мастером мяча. Пеле и Марадоной одновременно. Он, в общем-то, школу лондонского «Арсенала» прошел. Видимо там учился старательно.
На 74-й минуте все вопросы мог снять игрок «Уфы» Иван Пауревич. Но он с близкого расстояния не попал. А ведь одновременно с Германией и Хорватией связан – футбольной школой и генами. «Охохонюшки» - именно так говорит Муми-Мама в русском переводе.
«Уфа» действительно никуда не торопилась во втором тайме. Болельщики Тулы насвистелись до боли в губах – и они были правы.
На 82-й и 83-й минуте гости долго меняли Вагиза Галиулина на Николая Сафрониди. В запасе у Колыванова после этого еще две замены оставались.
Туляки – молодцы. Мужики. Бились и атаковали до конца.
К основному времени было добавлено три минуты. В самом конце Игорь Колыванов выпустил по очереди Диего вместо Марсиньо и Александра Васильева вместо Хариса Ханжича. На 96-й минуте судья закончил игру. Гости увезли три очка из Тулы, три очень черствых пряника.
На этом премьер-лига-2014 с нами не прощается. Следующий соперник Уфы - московское «Торпедо». Опять аутсайдер. Опять игра на выезде. То есть будет сложно. Матч пройдет 8 декабря. После этого мы отдохнем от элитного российского футбола.
Олег ЧЕРНОВ.
Фото с сайта fcufa.pro