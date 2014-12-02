Оттянули три очка. «Уфа» победила в Туле

На 66-й минуте был еще один голевой момент у «Арсенала». Опасный удар – и Юрченко опять спас. Наша славная команда должна премиальными с этим вратарем делиться. Почему Давида до сих под не просмотрят в сборной? Вдруг он просто создан для того, чтобы валить таких Голиафов как Молдавия или Австрия? Ах да, у нас же там суперрезультативный итальянский тренер Фабио Капелло руководит туда-сюда. Он верит только в Игоря Акинфеева.