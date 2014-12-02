Художник Ян Крыжевский вернулся в Россию и скоро прибудет в Уфу

- Сейчас Ян Юлианович уже возвращается на Родину – возвращается к нам в Башкортостан, в Уфу. Конечно, для нас это очень позитивная и хорошая новость, - не скрывает глава региона. - Мы ждали этого возвращения. В глубине души надеялись, что Ян Юлианович будет у нас в Уфе, будет продолжать работать. Тем более что мы хотим создать хорошие условия для художника. Предлагаем посмотреть несколько мастерских, в которых можно было бы работать Яну Юлиановичу.