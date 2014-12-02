Художник Ян Крыжевский вернулся в Россию и скоро прибудет в Уфу

Напомним, Ян Крыжевский иммигрировал в США 23 года назад. Поначалу карьера мастера за рубежом шла успешно, но вскоре интерес к его работам иссяк. В какой-то момент художник лишился денег, а вслед за этим и части документов. Как это случилось, мужчина рассказать не может, поскольку страдает частичной потерей памяти.
Рустэм Хамитов вспоминает, как в 1977 году закончил в Москве Бауманское училище и вернулся домой в Уфу на работу. И тогда главной новостью в Уфе было переезд знаменитого уфимского художника Яна Крыжевского в Вологду.
- Все любящие живопись уфимцы очень сильно переживали и обсуждали это известие, - свидетельствует глава Башкирии. - Но времена были советские, причина отъезда не была известна. Хотя потом, конечно, выяснилось, что было какое-то несовпадение у главных партийных идеологов с тем, что делал Ян Крыжевский.
Рустэм Закиевич признается, что работы живописца «всегда оставляли очень сильное и глубокое впечатление».
- Всегда было интересно увидеть неожиданные ракурсы Уфы, нашей республики, увидеть природу, а главное людей, - отмечает он. - Конечно, Ян Юлианович блестящий художник, крупный мастер. Мастер не только российского, но и мирового масштаба.
Когда глава региона узнал о бедственном положении живописца от дочери художника, то связался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и попросил помочь разрешить проблему с восстановлением документов. Расходы по перелету живописца взяли на себя его родственники и друзья.
- Сейчас Ян Юлианович уже возвращается на Родину – возвращается к нам в Башкортостан, в Уфу. Конечно, для нас это очень позитивная и хорошая новость, - не скрывает глава региона. - Мы ждали этого возвращения. В глубине души надеялись, что Ян Юлианович будет у нас в Уфе, будет продолжать работать. Тем более что мы хотим создать хорошие условия для художника. Предлагаем посмотреть несколько мастерских, в которых можно было бы работать Яну Юлиановичу.
Кроме того, Хамитов рассматривает возможность получить в музеи Башкирии часть работ, которые сегодня разбросаны по всем музеям России и зарубежья.
- Думаю, что нам удастся собрать персональную выставку, - уверен Рустэм Закиевич. - Собственно говоря, мы очень хотим, чтобы новый этап творческой жизни Яна Юлиановича продолжился на его Родине, в Уфе. Мы будем способствовать этому.