Мэрия Уфы запретила заклеивать рекламой витрины и окна магазинов

Под запрет попадают рекламные щиты на тротуарах, если они сужают ширину прохода до 2,5 метров. А также конструкции высотой не менее 4,5 метров, присоединения рекламных конструкций к деревьям, транспаранты-перетяжки над дорогами, конструкции в виде пешеходных ограждений. Нельзя отныне ставить больше двух штендеров на входе в здание. Также запрещаются рекламные конструкции на фасадах без внутренней подсветки. Документ запрещает вешать так называемые «временные баннеры» о скидках, акциях, распродажах. Все конструктивные элементы щитов – болтовые соединения, узлы крепления, должны теперь закрываться декоративными панелями.