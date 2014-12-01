Мэрия Уфы запретила заклеивать рекламой витрины и окна магазинов

Под запрет попадают рекламные щиты на тротуарах, если они сужают ширину прохода до 2,5 метров. А также конструкции высотой не менее 4,5 метров, присоединения рекламных конструкций к деревьям, транспаранты-перетяжки над дорогами, конструкции в виде пешеходных ограждений. Нельзя отныне ставить больше двух штендеров на входе в здание. Также запрещаются рекламные конструкции на фасадах без внутренней подсветки. Документ запрещает вешать так называемые «временные баннеры» о скидках, акциях, распродажах. Все конструктивные элементы щитов – болтовые соединения, узлы крепления, должны теперь закрываться декоративными панелями.
Концепция оговаривает единообразие рекламных конструкций вдоль дорог «в пределах прямой видимости» - они должны быть одинаковые и находиться на одной высоте.
Запрещается вешать рекламные баннеры на стены главных фасадов с мемориальными досками, а на торцевых стенах, где уже есть памятный барельеф. Расстояние до него должно быть не менее 10 метров.
Запрещается закрывать баннерной тканью декоративные элементы фасадов, лепнины, барельефы, окна и развешивать рекламу на жилых балконах выше второго этажа. Также власти запрещают заклеивать витрины и окна.
Впрочем есть и послабления. Разрешается реклама на объектах культурного наследия: на исторических особняках допускаются вывески из объемных букв и не более одной конструкции на одно предприятие.
Правила допускают изготовление рекламных конструкций из любых материалов, но не рекомендует пластик. Вводится понятие «зеленой зоны» - это пространство в пределах которого можно размещать вывески и рекламу на фасадах с максимальным отклонением на 15-20 процентов, если не помещается логотип.
А все рекламные вывески на фасадах должны быть выровнены в одну линейку. Световые короба, так называемые «лайтбоксы», мэрия призывает заменять на объемные вывески.
Дмитрий КОЛПАКОВ.