Лицом Дубровского. «Салават Юлаев» выиграл «Барыс» за одно удаление

В середине третьего периода удалился Артурс Кулда. В этот «Барыс» реализовал большинство. Бросок в одно касание Кевина Даллмэна – гол. Где пролетела шайба – над щитком Сохатского или под ним? Скорее всего – второе, но это, в общем-то, неважно. В любом случае тут была ошибка Владимира, 3:2. И зачем он показывал сопернику, чтобы они легких шайб не ждали? Ты вообще в сборную хочешь, Володя, или зеленой зарплаты достаточно?