Лицом Дубровского. «Салават Юлаев» выиграл «Барыс» за одно удаление

Лучший бомбардир «Салавата Юлаева» Кирилл Кольцов в последних матчах скромничал. Перестал забрасывать и набирать очки. Команда тут же потухла, игра погрустнела. За три регулярных побоища – всего одна шайба с игры, один реализованный буллит и целых два очка. Слабенько, в общем.
В воротах «Салавата Юлаева» опять стояло новое чудо Уфы. Ну а как вы хотите? Нет таланта на рынке игроков грамотно работать – приходится на своих выезжать. В прошлом сезоне это был молодой Андрей Василевский. В этом – более матерый, хорошо показавший себя в Высшей хоккейной лиге Владимир Сохатский.
Этот вратарь сегодня сразу показал – легких шайб не ждите, товарищи из дружественного Казахстана. Я тут, дескать, не просто так в воротах козюли ковыряю. Мне к весне надо попасть в сборную России и в Кубке Гагарина команду протащить хотя бы до финала конференции. Чтобы не хуже было, чем у Василевского.
И «барысы» как-то сразу погрустнели, потухли. В КХЛ же все для сборной России теперь. В перовом периоде пробить Сохатского славные снайперы Астаны не смогли. Владимир спас свои ворота от отличных атакующих действий Дастина Бойда, Константина Руденко и Николая Антропова.
Уфа тоже не особо снайперюжила. Были неплохие броски, в частности у Антона Слепышева, но вратарь гостей тоже не зря капусту стрижет. Ян Лацо ошибок не допустил.
В самом конце первого периода, за две секунды до его окончания, защитник «Барыса» Роман Савченко клюшкой врезал Егору Дубровскому по лицу. Зачем он это сделал – непонятно. Пять минут получил, плюс еще 20 – то есть до конца матча Рому выгнали. И ведь вроде не зверь…
Во втором периоде у «Салавата Юлаева» было четыре минуты и 58 секунд на большинство. Сколько не реализуй – все равно большинство будет продолжаться. Правило такое.
И тут Кирилл Кольцов напомнил о себе. Он сделал наброс на ворота, а Евгений Скачков поработал клюшкой и забросил, 1:0. 35-е очко в копилку Кирилла, четвертая шайба Жени в сезоне.
Впереди было еще много большинства. Но тут «юлаевцы» чуть не пропустили сами. Сохатский вышел из ворот к закруглению, чтобы быстро отдать передачу, но не попал по шайбе и упал, пытаясь не позволить сопернику сделать перехват. Дастин Бойд шайбу все-таки подхватил, но так торопился, что пустые ворота поразить не смог.
И тут же мы увидели вторую шайбу в ворота бедняги Лацо. Поработав на пятаке, забросил с очень острого угла Алексей Глухов. В ассистентах у него Антон Слепышев и несколько выбивающийся своей фамилией из этой тройки Александр Панков.
2:0 – на этом счете месть за лицо Дубровского не кончилась. «Барыс» уже начал играть в полном составе, но вышедший хоккеист не успел помешать «юлаевцам» забросить третью шайбу. Автором гола стал Артурс Кулда. Он поразил ворота с острого угла, получив роскошную передачу от Теему Хартикайнена.
3:0 – дело сделано? Не тут-то было! Через четыре с небольшим минуты Николай Антропов поразил ворота Сохатского. Шикарный бросок, но, скорее всего, вратарь «Салавата Юлаева» был прикрыт и не видел момента. Если не был прикрыт – то он виноват в шайбе и плохо сыграл ловушкой, 3:1.
Пропустив, Владимир тут же удалился. Штраф отбывал Кирилл Кольцов, «юлаевцы» отбились. Второе удаление Уфы – дело рук Александр Кутузова. Он на последней секунде периода получил свои две минуты. И хозяева снова выстояли.
В середине третьего периода удалился Артурс Кулда. В этот «Барыс» реализовал большинство. Бросок в одно касание Кевина Даллмэна – гол. Где пролетела шайба – над щитком Сохатского или под ним? Скорее всего – второе, но это, в общем-то, неважно. В любом случае тут была ошибка Владимира, 3:2. И зачем он показывал сопернику, чтобы они легких шайб не ждали? Ты вообще в сборную хочешь, Володя, или зеленой зарплаты достаточно?
В оставшееся время Уфа не только отбилась, но и почти забросила. Дмитрий Макаров и Теему Хартикайнен вышли вдвоем на одного защитника Астаны, финн ползволил завершить дело россиянину. Техничный уфимец обвел вратаря, но попал с близкого расстояния в штангу. Бывает…
В конце «Барыс» сменил вратаря на шестого полевого, но сравнять счет не смог. «Салават Юлаев» взял свои три очка и по-прежнему занимает четвертое место в конференции по набранным. Астана потерпела седьмое поражение подряд.
Следующий матч ребята Владимира Юрзинова проведут дома. 3 декабря у нас опять выступил владивостокский «Адмирал».
Олег ЧЕРНОВ.
Фото с сайта hcsalavat.ru