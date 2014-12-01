Башкирии дадут 72 млн на покупку газовых автобусов и ЖКХ-техники

По расчетам правительства, к этому времени будет закуплено 19,5 тысяч автобусов и 23,7 тысяч коммунальных машин. Это улучшит экологию в городах и поддержит автопром стран таможенного союза. Так, на покупку автобуса категории М2, куда в основном попадают микроавтобусы, массой не более 5 тонн, правительство добавит 130 тысяч рублей. На автобус категории М3, длиной до 10 метров – 1,3 млн рублей, свыше 10 метров – 2,5 млн рублей, более 12 метров – 3 млн рублей. На покупку бортовой машины, гидроподъемника, грузовика с манипулятором, передвижной автомастерской, самосвала не более 3,5 тонн, власти добавят по 100 тысяч рублей. На технику свыше 8 тонн, а это - самосвал, автоцистерна, вахтовый автобус, автобетоносмеситель – 1,2 млн рублей. Бортовой автомобиль с краном-манипулятором, ремонтный автомобиль, автогудронатор – 1,5 млн рублей. Мусоровоз, автокран, а также вакуумные, силососные, каналопромывочные, подметально-уборочные машины – 2,1 млн рублей.