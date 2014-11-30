В Уфе отремонтируют самые загруженные перекрестки

В 7,6 млн рублей оценивается ремонт перекрестка улиц Агиша и Менделеева в районе нефтяного университета. В 11,4 млн рублей - перекрестка улиц Сипайловская и Бикбая. В 15 млн рублей - перекрестка улиц Первомайская и Невского у ДК Химиков. В 7,8 млн рублей - ремонт правого поворота на перекрестке улиц Королева и Жукова. А с 11,3 млн рублей начнут торговаться за контракт ремонта перекрестка улиц Ферина и Сельской Богородской перед заводоуправлением УМПО.