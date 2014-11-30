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В Уфе отремонтируют самые загруженные перекрестки

1 декабря 2014, 00:58
Бюджет столицы Башкирии профинансирует ремонт самых напряженных городских перекрестков. Так власти хотят обновить проезд от улицы Седова до Трамвайной, где собираются пробки у торгового центра «Парус». Кроме того, как сообщается в техзадании, на этом перекрестке демонтируют 240 металлических гаражей.Казне это обойдется в 30,9 млн рублей.

В 7,6 млн рублей оценивается ремонт перекрестка улиц Агиша и Менделеева в районе нефтяного университета. В 11,4 млн рублей - перекрестка улиц Сипайловская и Бикбая. В 15 млн рублей - перекрестка улиц Первомайская и Невского у ДК Химиков. В 7,8 млн рублей - ремонт правого поворота на перекрестке улиц Королева и Жукова. А с 11,3 млн рублей начнут торговаться за контракт ремонта перекрестка улиц Ферина и Сельской Богородской перед заводоуправлением УМПО.

По техзаданию, с перекрестков снимут колею, переложат асфальт, обновят ливневку, газоны, тротуары и освещение. Работы должны завершиться до октября 2015 года.

Контракты на ремонт мэрия разыграет на торгах в декабре.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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