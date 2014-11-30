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В стоимость капремонта домов не входят лоджии и балконы

1 декабря 2014, 00:37
В системе зачисления взносов за капитальный ремонт домов фонда «Региональный оператор» произошел очередной сбой. Тем, кто уплатил по первому взносу в октябре, в ноябре могли выставить платежки с долгом, которого на самом деле нет. В фонде признали, что ноябрьская рассылка квитанций могла содержать ошибку, и заверили, что все октябрьские платежи будут зачтены.

- Оплате подлежит только сумма, начисленная за ноябрь, - пояснили в фонде.

Напомним, в первой квитанции «Регоператора» жители Башкирии обнаружили, что платеж предназначается не за октябрь, а за август, но фонд признал это ошибкой.

Между тем, фонд разъяснил, что в жилую площадь, на которую начисляются платежи – 5.20 рублей за квадратный метр для домов до шести этажей, и 5.80 рублей – выше, не входят лоджии, террасы и балконы. А жители шестиэтажных домов, которые не поняли к какой группе плательщиков себя причислять, должны платить по 5.20 рублей.

Также «регоператор» дополнил ноябрьские квитанции печатью и факсимиле руководителя фонда Бориса Герасимова. Сделали это после того, как общественники усомнились в легитимности безликого текста договора.

Напомним, договор между жильцами и «регоператором» считается вступившим в силу при оплате первого взноса.

Дмитрий КОЛПАКОВ

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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