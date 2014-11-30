В стоимость капремонта домов не входят лоджии и балконы

В системе зачисления взносов за капитальный ремонт домов фонда «Региональный оператор» произошел очередной сбой. Тем, кто уплатил по первому взносу в октябре, в ноябре могли выставить платежки с долгом, которого на самом деле нет. В фонде признали, что ноябрьская рассылка квитанций могла содержать ошибку, и заверили, что все октябрьские платежи будут зачтены.