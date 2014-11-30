В стоимость капремонта домов не входят лоджии и балконы

- Оплате подлежит только сумма, начисленная за ноябрь, - пояснили в фонде.
Напомним, в первой квитанции «Регоператора» жители Башкирии обнаружили, что платеж предназначается не за октябрь, а за август, но фонд признал это ошибкой.
Между тем, фонд разъяснил, что в жилую площадь, на которую начисляются платежи – 5.20 рублей за квадратный метр для домов до шести этажей, и 5.80 рублей – выше, не входят лоджии, террасы и балконы. А жители шестиэтажных домов, которые не поняли к какой группе плательщиков себя причислять, должны платить по 5.20 рублей.
Также «регоператор» дополнил ноябрьские квитанции печатью и факсимиле руководителя фонда Бориса Герасимова. Сделали это после того, как общественники усомнились в легитимности безликого текста договора.
Напомним, договор между жильцами и «регоператором» считается вступившим в силу при оплате первого взноса.
Дмитрий КОЛПАКОВ