«Урал» все-таки аутсайдер. Волейбольная Уфа бита в Оренбурге

- Это была очень важная игра. М нам нужны были очки - и команде соперника. К «Уралу» мы с большим уважением относимся, поэтому очень серьезно готовились к матчу. Особых неожиданностей соперник не преподнес. Мы постарались использовать максимальное количество игроков, чем обычно славился и изматывал нас «Урал» - в этой команде всегда было много квалифицированных волейболистов, нам было тяжело с ней бороться. Мне сегодня понравился настрой ребят и качество исполнения того, о чем договорились перед матчем, потому что с такой грамотной командой как Уфа по-другому действовать невозможно. Соперник переиграл нас сегодня блоком, но, тем не менее, было много и обманных движений, мы старались обыграть блок…