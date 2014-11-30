«Урал» все-таки аутсайдер. Волейбольная Уфа бита в Оренбурге

Результатом этих споров стали желтая и красная карточки, показанные связующему башкирской команды Владиславу Жлобе. За прямоугольник цвета крови положено отдать одно очко сопернику. И это было сделано. «Урал» уступил в этой партии и проиграл матч.
Злостное судейство? Задавили бедных ребят Игоря Пасечника? Отдали победу хозяевам оренбургской площадки? Такие предположения возможны. Но вот игрок «Урала» Леонид Кузнецов утверждает, что судейство в этой игре было нормальным. И туда судья дал – и сюда. И что главная проблема – в игроках уфимского клуба.
Вот так вот. Спорить с Кузнецовым по этому вопросу нет смысла. Он прав.
Конечно, был в этой игре момент, когда после просмотра повтора очко, присужденное хозяевам, вернули гостям. Но такое часто случается и не говорит о заговоре против клуба.
В целом, вся эта игра была очень неприятной. Для начала обязательно нужно отметить, что она шла в то же время, когда «Уфа» играла с ЦСКА в футбольной премьер-лиге. И ладно бы не думали только о журналистах, которым смотреть и писать два мачта одновременно очень сложно. Тут явно не заботились о болельщиках. Нужно было развести по времени – а этого не сделали.
Я мало знаю любителей спорта, которые смотрят только волейбол и игнорируют футбол с хоккеем. Такие есть, но это редкость. Большинство свободных от дел любителей спорта, рады поболеть за самых разных своих. Будь то биатлон, тяжелая атлетика, молодежный хоккей и даже баскетбол в заштатной лиге.
Но люди не особо интересны клубам. Дал спонсор деньги – и ладно. Есть фан-сектор в несколько десятков человек – и хорошо. Это и есть плохое руководство. Такова суровая правда.
Трансляцию из Оренбурга, как и многие другие можно было посмотреть только в прямом эфире. Куда деваются записи и почему их не найти – сия тайна от меня скрыта морозами, туманами и вьюгами.
Качество показа было ужасным. Мало что можно было понять. Да и ЦСКА с Уфой проводили увлекательный матч – отвлекали от спорта, который принес России единственное олимпийское золото в игровых видах в Лондоне.
«Урал» сразу стал проигрывать. Разрыв дошел до четырех очков. Алло, ребята, вы же многое умеете! Вам же давно побеждать пора! Как обычно, уфимские волейболисты нашли в себе силы навязать борьбу и даже выиграли первую партию, 22:25.
Во второй хорош был диагональный гостей Роман Яковлев. Получались блоки у Леонида Кузнецова. Но все это рассыпалось, как песчаный замок, в самом конце, при игре на больше-меньше. Хорошая атака хозяев – 26:24 и 1:1.
В третьем сете Оренбург опять вел четыре-пять очков. В этот раз догонялки в исполнении «Урала» почти удались. Но снова концовка была за «Нефтяником». В этот раз даже без больше-меньше, 25:23 и 2:1.
Про срыв Жлобы и полученную им красную карточку в четвертом сете я уже написал. Острой концовкой тут и не пахло. 25:20 и 3:1. Уфа опять осталась без очков. Не удались догонялки. Если бы у нас был сильный клуб – догонять в счете пытались бы его. Тем более, играли не против какого-то там великого гранда.
После игры старший тренер «Урала» Владислав Макаров говорил о том, что ответственность помешала его игрокам:
- Матч проходил нервно, спокойных игр между нашими командами никогда не бывает. «Нефтяник» - добрый принципиальный соперник. С нервами на этот раз лучше справились хозяева. Или желание победить нас придавило. Все понимают, что пора выигрывать, много проигрываем в этом сезоне, даже в тех встречах, в которых, казалось бы, должны брать очки наверняка. Думаю, что ответственность помешала ребятам сыграть более точно.
- Ваша команда в этом сезоне сильно обновилась?
- В этом году костяк команды, 11 человек, сохранился. В прошлом сезоне мы с этим составом играли в плей-ауте. Несмотря на возраст игроков, потенциал у команды есть, многие волейболисты не раскрылись полностью. Мы надеялись, что в этом году выступим более успешно, но пока не все получается.
- Почему заменили Максима Ботина и Романа Яковлева? У игроков не хватило сил или эмоционального настроя?
- С эмоциональным настроем все в порядке. Мы это связываем с тем, что долгое время не было понятно - будет существовать команда или нет. Поэтому поздно собрались, предсезонного сбора команда не проводила. Это и сказывается. У основных игроков в концовках не хватает физики. Чтобы усилить какие-то точечные моменты идем на замены.
Главный тренер «Нефтяника» Владимир Терентьев сказал, что соперник его не удивил:
- Это была очень важная игра. М нам нужны были очки - и команде соперника. К «Уралу» мы с большим уважением относимся, поэтому очень серьезно готовились к матчу. Особых неожиданностей соперник не преподнес. Мы постарались использовать максимальное количество игроков, чем обычно славился и изматывал нас «Урал» - в этой команде всегда было много квалифицированных волейболистов, нам было тяжело с ней бороться. Мне сегодня понравился настрой ребят и качество исполнения того, о чем договорились перед матчем, потому что с такой грамотной командой как Уфа по-другому действовать невозможно. Соперник переиграл нас сегодня блоком, но, тем не менее, было много и обманных движений, мы старались обыграть блок…
После 12-ти туров «Урал» остается на 12-м месте среди 14-ти команд суперлиги с шестью очками. Ниже только «Юрга-Самотлор» и «Грозный». Именно Уфа, Сургут и клуб, представляющий чеченскую республику, являются сейчас аутсайдерами элитного волейбольного дивизиона России.
Следующий соперник уфимского клуба – середняк суперлиги. Нижегородская «Губерния» испытывает финансовые трудности, команда много месяцев не получает зарплату, нет средств на аренду квартир для игроков. Матч состоится в столице Башкирии 6 декабря.
Олег ЧЕРНОВ.
Фото с сайта volley.ru.