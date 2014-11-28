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Атакующая неспособность. «Юлаевцы» проиграли «ястребам»

28 ноября 2014, 20:13
Сложный выезд «Салавата Юлаева» закончился в Омске. После потери четырех очков в прошлых двух матчах хотелось победы. Еще больше – первой шайбы зеленых за эти три матча. А потом и еще нескольких, конечно же. Первая шайба за три матча случилась быстро. Причем, нельзя сказать, что изголодавшиеся «юлаевцы» героически пошли в атаку и забросили в ворота Константина Барулина нечто прекрасное и фантастическое. Так – повезло просто. Наброс в сторону ворот Андрея Зубарева, подставление клюшки Антти Пильстремом – и гол.

Сложно сказать, где шайба мимо вратаря пролетела. Но она влетела за линию.

Главный тренер «Авангарда» Раймо Суммананен тут же решил показать всем, что он суров. И поменял Барулина на Дениса Костина. За что, спрашивается? Да, влетел один быстрый нежданчик после двух минут и 22-х секунд игрового времени – но разве это повод основного голкипера на лавку сажать?

По счастью, запасной Денис Костин ловил и отбивал без ошибок. Или просто Уфа продолжила демонстрировать атакующую неспособность. Игра в первом периоде была за «юлавцами». После обороны «Ак Барса» зона защиты «Авангарда» казалась хоббитским двориком с карликовыми кроликами, невинно пасущимися на зеленой травке. Но хоккеисты Владимира Юрзинова-младшего даже таких милашей объегорить не могли, в шайбы преимущество не воплотили. Разгром хозяевам учинить? Ой, не смешите. Два слова - атакующая неспособность.

Омичи уже первом периоде бросали в створ ворот соперника больше, чем представители Уфы. Во втором ястребы заиграли еще лучше. Видимо, получили в подтрибунном гнезде по клювам от самой важной и злой птицы.

Прибавка в качестве вылилась во взятие ворот «Салавата Юлаева». Конечно же, забросил бывший игрок башкирской команды – любят они это дело.

Александра Пережогина оставили одного вблизи от ворот. Он коньком остановил шайбу и тут же классно бросил в ближнюю девятку. Вратарь гостей Владимир Сохатский спасти свою команду не смог, 1:1.

После этого на льду продолжалось стандартное для нынешней Уфы представление. Шайбы в ворота соперника не влетают. Мешаться и отбиваться получается куда лучше - не на «отлично», конечно, но на твердую четверку.

Почему не на пять с минусом? Потому что провалы в обороне серьезные случаются. Вот и в этом матче за минуту и 12 секунд до окончания второго периода опять «юлаевцы» дали точно бросить по воротам. Да, «Авангард» сделал это в большинстве, но защитник зеленых Артурс Кулда был рядом с бывшим «юлаевцем» Денисом Паршиным и мог форварду помешать. Однако «ястреб» точно бросил в дальнюю девятку. Звезда нынешнего «Салавата» уфимец Владимир Сохатский не имел шансов спасти свою команду – 2:1.

Отдельный вопрос – могут ли быть претензии к Антти Пильстрему, который удалился, когда его команда была в большинстве? Думаю, тут злобы на финна быть не должно. «Юлаевец» действительно задел голкипера «Авангарда» на линии вратарской зоны, но сделал это неумышленно.

Третий период – время спасать игру. Всего-то одну шайбу требовалось отыграть. Это же так мало. Но не тогда, когда у команды диагноз «атакующая неспособность».

«Юлаевцы» пробовали всяческие способы забросить шайбу. Говоря языком южных народов, подходили к барану с разных сторон. Но остричь упрямого соперника не получалось. Были моменты у гостей, были и хозяев. Вратари продолжали упорствовать.

Ранее я сетовал на то, что хоккейной Уфе не хватает на льду Алексея Кайгородова. В этом мачте он играл, но нерезультативно - то ли не восстановился еще от травмы, то ли, как и вся команда, поддался унынию и мыслям о тщетности бытия.

За 54 секунды до конца третьего периода главный тренер «Салавата Юлаева» Владимир Юрзинов-младший взял тайм-аут и заменил Владимира Сохатского на шестого полевого игрока. Это не помогло. Поражение 1:2.

Тяжелая четырехматчевая выездная серия закончилась. Из 12-ти очков взято только пять. «Салават Юлаев» пока слаб. Повторять диагноз я не буду – надоело. Все и так знают.

Следующий матч зеленых пройдет в Уфе. В понедельник 1 декабря у нас выступит «Барыс». Представление пройдет без главного тренера астанинцев Андрея Назарова – он отбывает дисквалификацию.

Олег ЧЕРНОВ.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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