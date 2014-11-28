Атакующая неспособность. «Юлаевцы» проиграли «ястребам»

Почему не на пять с минусом? Потому что провалы в обороне серьезные случаются. Вот и в этом матче за минуту и 12 секунд до окончания второго периода опять «юлаевцы» дали точно бросить по воротам. Да, «Авангард» сделал это в большинстве, но защитник зеленых Артурс Кулда был рядом с бывшим «юлаевцем» Денисом Паршиным и мог форварду помешать. Однако «ястреб» точно бросил в дальнюю девятку. Звезда нынешнего «Салавата» уфимец Владимир Сохатский не имел шансов спасти свою команду – 2:1.