Прокуратура Башкирии проверила детсады, где с родителей незаконно собирали деньги

Также выявлено несколько случаев, когда от граждан требовали предоставить медицинскую карту, ИНН и полис обязательного медицинского страхования. Меж тем включать подобные условия в договор руководство детских садов не имело права по закону. Руководство 32 учреждений для дошколят незаконно возлагало на их родителей дополнительные обязанности. В Демском районе столицы опротестовано 13 положений «О совете родителей», обязавших граждан благоустраивать дошкольные учреждения и привлекать внебюджетные и спонсорские средства.
Администрация уфимского детсада № 3 установила за поступление в учреждение ребенка свой «тариф». Родители малыша должны были заключить договор с благотворительным фондом «Птица счастья» и перечислить «меценатам» до трех тысяч рублей. В дальнейшем поступившие суммы шли на ремонт учреждения. После прокурорской проверки в отношении заведующего вынесено представление, нарушения устранены, виновных привлекли к дисциплинарной ответственности. А при поступлении в детский сад №4 села Кушнаренково родители должны были отработать в учреждении три дня или заплатить 250 рублей за каждый «прогул».
По фактам выявленных нарушений составлены акты прокурорского реагирования, которые находятся на контроле ведомства.