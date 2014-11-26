Прокуратура Башкирии проверила детсады, где с родителей незаконно собирали деньги

Администрация уфимского детсада № 3 установила за поступление в учреждение ребенка свой «тариф». Родители малыша должны были заключить договор с благотворительным фондом «Птица счастья» и перечислить «меценатам» до трех тысяч рублей. В дальнейшем поступившие суммы шли на ремонт учреждения. После прокурорской проверки в отношении заведующего вынесено представление, нарушения устранены, виновных привлекли к дисциплинарной ответственности. А при поступлении в детский сад №4 села Кушнаренково родители должны были отработать в учреждении три дня или заплатить 250 рублей за каждый «прогул».