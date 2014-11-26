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Прокуратура Башкирии проверила детсады, где с родителей незаконно собирали деньги

26 ноября 2014, 18:21
Прокуратура Башкирии провела проверку детских садов республики на предмет общедоступности и бесплатности. Выяснилось, что во многих детских дошкольных учреждениях с родителей незаконно собирались дополнительные денежные средства в якобы добровольном порядке. При этом суммы поборов зависели исключительно от аппетита сотрудников детсадов. Так, родителей дошколят обязывали оказывать материальную помощь заведениям, в то время как права самих воспитанников садиков в договоре прописать забывали.

Также выявлено несколько случаев, когда от граждан требовали предоставить медицинскую карту, ИНН и полис обязательного медицинского страхования. Меж тем включать подобные условия в договор руководство детских садов не имело права по закону. Руководство 32 учреждений для дошколят незаконно возлагало на их родителей дополнительные обязанности. В Демском районе столицы опротестовано 13 положений «О совете родителей», обязавших граждан благоустраивать дошкольные учреждения и привлекать внебюджетные и спонсорские средства.

Администрация уфимского детсада № 3 установила за поступление в учреждение ребенка свой «тариф». Родители малыша должны были заключить договор с благотворительным фондом «Птица счастья» и перечислить «меценатам» до трех тысяч рублей. В дальнейшем поступившие суммы шли на ремонт учреждения. После прокурорской проверки в отношении заведующего вынесено представление, нарушения устранены, виновных привлекли к дисциплинарной ответственности. А при поступлении в детский сад №4 села Кушнаренково родители должны были отработать в учреждении три дня или заплатить 250 рублей за каждый «прогул».

По фактам выявленных нарушений составлены акты прокурорского реагирования, которые находятся на контроле ведомства.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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