В среду уфимцы узнают, кто из рестораторов спустил всех собак на ведущую «Ревизорро»

- Мы ездим с двумя охранниками, но в Уфе они ходили с нами без дела, - отметила Елена. - Здесь владельцы почти всех заведений даже критику хорошо воспринимали. В Уфе я присудила три наклейки. Это много. Есть города, где я клею только одну, да и то с большой натяжкой: лишь потому, что мне очень обидно за город и его жителей.