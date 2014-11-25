В среду уфимцы узнают, кто из рестораторов спустил всех собак на ведущую «Ревизорро»

Программа «Ревизорро» - про истинное качество услуг для настоящих ценителей сервиса. Идея этого проекта заочно вызвала одобрительные отклики в рядах общественных движений. Ведущая Лена Летучая путешествует с ревизией по крупным туристическим городам России с целью проверить качество сервиса местных заведений. Под проверку проекта попадают бары, рестораны, гостиницы, ночные клубы, фитнес-центры и местные здравницы. Ведущая инспектирует самые популярные заведения города и рассказывает, где провести время, чтобы желудку и кошельку не было мучительно больно, а душе – обидно за местное гостеприимство.
Зрители с удовольствием следят за итогами кухонных разборок. В октябре трепещать пришла очередь хозяев уфимских питейных заведений и гостиниц. В преддверии проверки «Ревизорро» уфимцы жаловались Елене Летучей на городские рестораны, кафе, караоке-бары, фитнес-клубы и гостиницы. Иногда неожиданные визиты заканчиваются мордобоем с участием охраны и владельцев заведений, выведенных на чистую воду.
- Мы ездим с двумя охранниками, но в Уфе они ходили с нами без дела, - отметила Елена. - Здесь владельцы почти всех заведений даже критику хорошо воспринимали. В Уфе я присудила три наклейки. Это много. Есть города, где я клею только одну, да и то с большой натяжкой: лишь потому, что мне очень обидно за город и его жителей.
В Уфе мне попалось только одно заведение, где мы встретили сопротивление: один хозяин очень сильно кричал на меня. Не спрашивайте, где именно - все сами увидите в передаче.
Начало программы в 19.00.