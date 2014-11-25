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В среду уфимцы узнают, кто из рестораторов спустил всех собак на ведущую «Ревизорро»

25 ноября 2014, 18:37
В среду, 26 ноября, на телеканале «Пятница!» выйдет выпуск «Ревизорро», снятый в Уфе. Напомним, в октябре ведущая проекта Елена Летучая наведалась столицу Башкирии, где проинспектировала «Президент-отель», «Свою компанию», «Морошку» и «Лидо», что в «Олимпик-парке». Елена упорно отказывалась назвать заведения, но уфимские поклонники тут же прознали обо всех местах пребывания Летучей.

Программа «Ревизорро» - про истинное качество услуг для настоящих ценителей сервиса. Идея этого проекта заочно вызвала одобрительные отклики в рядах общественных движений. Ведущая Лена Летучая путешествует с ревизией по крупным туристическим городам России с целью проверить качество сервиса местных заведений. Под проверку проекта попадают бары, рестораны, гостиницы, ночные клубы, фитнес-центры и местные здравницы. Ведущая инспектирует самые популярные заведения города и рассказывает, где провести время, чтобы желудку и кошельку не было мучительно больно, а душе – обидно за местное гостеприимство.

Зрители с удовольствием следят за итогами кухонных разборок. В октябре трепещать пришла очередь хозяев уфимских питейных заведений и гостиниц. В преддверии проверки «Ревизорро» уфимцы жаловались Елене Летучей на городские рестораны, кафе, караоке-бары, фитнес-клубы и гостиницы. Иногда неожиданные визиты заканчиваются мордобоем с участием охраны и владельцев заведений, выведенных на чистую воду.

- Мы ездим с двумя охранниками, но в Уфе они ходили с нами без дела, - отметила Елена. - Здесь владельцы почти всех заведений даже критику хорошо воспринимали. В Уфе я присудила три наклейки. Это много. Есть города, где я клею только одну, да и то с большой натяжкой: лишь потому, что мне очень обидно за город и его жителей.

В Уфе мне попалось только одно заведение, где мы встретили сопротивление: один хозяин очень сильно кричал на меня. Не спрашивайте, где именно - все сами увидите в передаче.

Начало программы в 19.00.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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