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К медали «Родительская доблесть» станут выплачивать 100 тысяч рублей

26 ноября 2014, 00:36
Президент Башкирии Рустэм Хамитов утвердил механизм награждения медалью «Родительская доблесть». Соответствующий указ опубликовал портал правовой информации.

Так, награждать станут родителей, усыновителей, опекунов и попечителей, воспитавших детей, принесших славу республике, совершивших героический поступок или достижения в спорте, науке, творчестве, либо в другой сфере общественно-значимой жизни. Также медаль положена усыновителю трех и более детей-инвалидов или сирот.

Есть критерии отбора номинантов – они должны «вести здоровый образ жизни», а опекуны воспитывать ребенка не менее 10 лет. Награждаются оба родителя. Ходатайствовать о награждении могут местные власти или рабочий коллектив, где трудится родитель. Также государство выплатит 100 тысяч рублей награжденным родителям, усыновителям, опекунам и попечителям.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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