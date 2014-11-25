К медали «Родительская доблесть» станут выплачивать 100 тысяч рублей

Есть критерии отбора номинантов – они должны «вести здоровый образ жизни», а опекуны воспитывать ребенка не менее 10 лет. Награждаются оба родителя. Ходатайствовать о награждении могут местные власти или рабочий коллектив, где трудится родитель. Также государство выплатит 100 тысяч рублей награжденным родителям, усыновителям, опекунам и попечителям.