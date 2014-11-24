Убийца Уфы из Уфы. «Автомобилист» всухую отделал «юлаевцев»

Больше полматча сыграли «юлаевцы» - а шайб нет. Как же так? Как выразить весь тот гнев, который накопился? Всего-то Алексея Кайгородова нет – разве это настолько большая проблема? Автомобилист пропускает не так уж и мало. Всего на шесть шайб меньше «Салавата Юлаева» было перед этой встречей. Получается, у этой команды не такая уж надежная оборона. Нужно просто забить. Взять и поместить шайбу в чужие ворота за линию. Это действие на уровне обезьяны, которая собирает пирамидку из трех кругляшей!