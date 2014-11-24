Убийца Уфы из Уфы. «Автомобилист» всухую отделал «юлаевцев»

В общем-то, никто и не говорил, что команда из Екатеринбурга слаба. Просто во время это выезда «Салавата Юлаева» ребята Емелина выглядят как удобный соперник. До «Автомобилиста» у зеленых была Магнитка. После будет – «Ак Барс» и «Авангард».
Уфа вышла на лед с Владимиром Сохатским в воротах и без Алексея Кайгородова на поле. Первое – хорошо, пусть уфимец растет до вратаря сборной и выше. Второе – плохо. Кайгородов в этом сезоне играет достойно.
Хозяев льда можно было ломать и без Алексея. «Автомобилист» - команда практичная и осторожная. Но если играть с ней грамотно и реализовывать моменты, то шанс на уверенную победу велик.
В первом периоде екатеринбуржцы дали Уфе всего один шанс в большинстве. Реализовать его не удалось. «Юлаевцы» удалились дважды – отбывали штраф Илькка Хейккинен и Иван Лекомцев. «Автомобилист» также не смог забросить, имея на одного игрока больше.
А потом хозяева вышли вперед, 1:0. Без помех бросил в дальний угол Эдуард Левандовский, 1:0. Владимир Сохатский свою команду в этом эпизоде не спас. Сложно сказать – мог ли он вообще это сделать.
Во втором периоде гости опять не смогли реализовать удаление, а потом сами активно полезли на скамейку для хулиганов. Там дважды побывал «юлаевец» Александр Панков и один раз его партнер по команде Антти Пильстрем.
Больше полматча сыграли «юлаевцы» - а шайб нет. Как же так? Как выразить весь тот гнев, который накопился? Всего-то Алексея Кайгородова нет – разве это настолько большая проблема? Автомобилист пропускает не так уж и мало. Всего на шесть шайб меньше «Салавата Юлаева» было перед этой встречей. Получается, у этой команды не такая уж надежная оборона. Нужно просто забить. Взять и поместить шайбу в чужие ворота за линию. Это действие на уровне обезьяны, которая собирает пирамидку из трех кругляшей!
Но хоккеисты Владимира Юрзинова-младшего продолжали нервировать своих болельщиков и тех, кто хоккей пишет. Им не удалась даже продолжительная игра пять на три. Так и не забросили шайб до окончания второго периода. Все те же развеселые цифры 1 и 0 на табло. А ведь моментов было на несколько голов! Но броски летели во вратаря или вообще не пойми куда. Кстати, бросков этих в створ ворот Якуба Коваржа было 17 после 40-ка минут игры.
Третий период. «Юлаевцы» продолжали копошиться в атаке и не реализовывать моменты. Всё это надоело молодому хоккеисту «Автомобилиста» Анатолию Голышеву. Он выдал сольный проход, объехал Дмитрия Макарова и переиграл Владимира Сохатского, 2:0. Играть оставалось больше 15 минут, но не верилось, что у вяленых зеленых снайперов что-то получится. Вот она – сила тренера Анатолия Емелина, представителя уфимской хоккейной династии. Умеет он «Салаватушку» огорчить, ох умеет.
За девять минут и три секунды все стало ясно с этой игрой. Первую шайбу в сезоне забросил нападающий екатеринбургского клуба Аарон Палушай. Он получил отличную передачу из-за ворот и поразил пустой угол. Сохатский переместится не успел.
Игра так и завершилась со счетом 3:0. «Юлаевцы» не реализовали еще два большинства до финальной сирены. Потеряны три важных очка, настроение испортили. Проблемы в атаке остались. Кирилл Кольцов ничего результативного не сделал – и его некому оказалось заменить.
Следующий матч «Салавата» состоится 26 ноября в Казани. Не пропустите эту эпическую зеленую битву. Интересно будет посмотреть не только на дерби, но и на то, насколько лучше укомплектован снайперами «Ак Барс».
Олег ЧЕРНОВ.
Фото с сайта championat.com.