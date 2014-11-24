Только напугали. «Урал» хорошо начал и плохо кончил в Москве

- Начну с того, почему проиграли первую партию. В ней мы неплохо подавали, выбивали соперника с приема. Но они очень хорошо атаковали на организованном блоке, именно за счет этого «Урал» выиграл стартовую партию. Затем они немножко подсели, плюс мы усилили свою подачу. Соперник перестал забивать с высоких мячей. Мы смогли выиграть три партии подряд и матч в целом…