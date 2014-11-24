Только напугали. «Урал» хорошо начал и плохо кончил в Москве

Главный тренер столичной команды – Юрий Маричев. Он много работал в Уфе, рос тут в умении строить команды. Сейчас этот специалист дорос всем на зависть. Поработав с женскими командами, человек стал руководить столичным «Динамо» - топовым обеспеченным клубом. Перед таким коллективом всегда стоят самые серьезные задачи.
В нынешнем чемпионате москвичи гонятся за Белогорьем. Отставание от лидера маленькое – всего одно очко. Так что «динамовцы» вряд ли собирались затягивать расправу над одним из аутсайдеров.
Думаю, что главный тренер «Урала» Игорь Пасечник мечтал в этой игре покусать-потрепать мощный состав Юрия Маричева. Все-таки эти специалисты хорошо знакомы, их команды встречались не раз, к тому же теперь Игорь Васильевич занимает то место, которое раньше принадлежало Юрию Николаевичу.
Мало того что гости явно слабей хозяев по составу – так они еще и потеряли игроков из-за травм. В Москву приехало лишь девять «уральцев». И как тут кусать одного из лидеров, когда людские резервы резко ограничены?
Старт игры. Уфа заиграла очень хорошо, работал блок, получились атаки. Проигрывая в самом начале, уральцы вышли вперед – 5:7 и 6:8. После технического перерыва москвичи показали свою силу – счет быстро стал 11:9. Игорь Пасечник тут же взял тайм-аут, игра выровнялась, команды шли очков в очко до второго технического перерыва.
После него гости опять вырвались вперед, 15:17, а потом - 16:19. Маричев взял таймаут, но «Урал» держал отрыв в необходимые два очка за счет классной игры Романов башкирского клуба - Яковлева и Данилова. Дошло до 21:23. «Динамовцы» выиграли очко, а потом не смог результативно переиграть одиночный блок москвичей Егор Феоктистов, 23:23.
Закончилась партия игрой на больше-меньше. Сильней в ней оказались «уральцы». В затяжном розыгрыше точку поставил атакой Роман Данилов - 24:26 и 0:1.
К сожалению, на этом успехи ребят Игоря Пасечника кончились. То, что было в этой игре после первой партии, точно охарактеризовал игрок «Динамо» Иван Зайцев: «поставили их на место и хорошо выиграли».
Маричев произвел замены. Вместо доигровщика Александра Маркина и диагонального Павла Круглова вышли доигровщик Юрий Бережко и диагональный Иван Зайцев. Счет быстро стал 8:2 в пользу москвичей. Отыграться гости не смогли – 24:15 и 25:17. Счет по сетам стал равным, 1:1.
Третья и четвертая партия были похожи тем, что «Динамо» добивалось нужного преимущества в середине сетов и удерживало его до конца. «Урал» сражался, пытался не отпустить, а потом догнать, но сил и мастерства не хватало.
В третьем сете москвичи вели одно-два очка. Уфа сравняла при 8:8, но снова слегка отпустила – 11:9, 12:10. Отрыв хозяев произошел тогда, когда 13:12 превратились в 16:12. Все в этом сете закончилось со счетом 25:20. 2:1 – «Динамо» вышло вперед.
Во второй парии вроде бы удалось создать проблемы хозяевам – 7:7, 8:8, 9:9, 10:10. Но потом – провал «Урала» до 16:10 на подаче Дмитрия Щербинина. Хорошо сыграл в этом отрезке игры связующий москвичей Сергей Гранкин, совершивший две неожиданных результативных атаки.
От такого удара Уфа оправиться не смогла. 25:17 и 3:1 – «Динамо» одержало красивую волевую победу.
После игры Юрий Маричев сказал:
- Начну с того, почему проиграли первую партию. В ней мы неплохо подавали, выбивали соперника с приема. Но они очень хорошо атаковали на организованном блоке, именно за счет этого «Урал» выиграл стартовую партию. Затем они немножко подсели, плюс мы усилили свою подачу. Соперник перестал забивать с высоких мячей. Мы смогли выиграть три партии подряд и матч в целом…
«Урал» после этого поражения остается на 11 месте среди 14 команд суперлиги. Следующую игру башкирский клуб проведет 26 ноября в Перми против «Прикамья». Эта команда занимает 10-е место в турнирной таблице, но опережает Уфу на шесть очков. Матч обещает быть упорным. Шансы победить в нем у волейболистов Игоря Пасечника есть.
Олег ЧЕРНОВ.
Фото с сайта volley.ru