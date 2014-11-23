Прощанье с тарантайкой. Квят первым сошел в Абу-Даби

Последняя гонка Формулы-1 в сезоне 2014 года. Двойные очки на кону. Борьба Льюиса Хэмилтона и Нико Росберга за чемпионство в Объединенных Арабских Эмиратах. Немного грустно, что главные гонки планеты уходят на долгие каникулы. Но все хорошее когда-нибудь кончается. Кстати, для нашего агента в их дорогом и быстром стане все самое хорошее должно начаться как раз в следующем сезоне. Именно в 2015-м Даниил Квят попадет в сильную команду Ред Булл, у которой болиды быстрей и надежней тарантаек Торо Россо.