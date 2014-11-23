Прощанье с тарантайкой. Квят первым сошел в Абу-Даби

В этой квалификации Квят запрягал дольше всех. Он осенил первый сегмент своим быстрым кругом последним, 18-м. И тут же показал четвертый результат. Хорошая заявка, но на что? На проход во второй сегмент - точно. Даниил умеет выдавать быстрые круги в квалификациях, но в гонках у него пока не супер.
В дальнейшем Квята понемногу столкнули с приятной позиции аж на 12-е место. Это не было проблемой – дальше проходят 15 гонщиков. Но россиянин своим последним кругом вернулся на шестую позицию, став в итоге седьмым.
Второй сегмент – главное испытание для Торо Россо. Прошел его хоть один гонщик красных быков из Италии, попал в десятку – это уже успех. Наш представитель молодежной команды сразу сделал заявку на успех – опять показал седьмое время на круге.
К стандартному заезду в боксы посреди сегмента Квят был уже девятым, его партнер по команде – десятым. Оба проходили в финал квалификации, но были на грани вылета. Одиннадцатая позиция и ниже – это сход на втором этапе борьбы за выгодное место на старте.
Когда гонщики показывали свои быстрые круги после окончания отведенного времени, Квят был на 14-м месте. Но он проехал отлично и вскочил на восьмое – на нем и остался, пройдя дальше. Партнер по команде Вернь вылетел.
Третий сегмент. Повторит ли Даниил успех Сочи, влезет ли на пятое место? Вначале Квят был девятым из девяти. Затем стал 10-м из 10. Но последним кругом Даниил дал жару, взлетев на седьмую позицию! Отличный результат!
Квалификацию выиграл Нико Росберг. Лидер чемпионата Льюис Хэмилтон – второй.
Позже стало известно, что оба болида Ред Булла исключены из результатов квалификации. Технические представители Формулы-1 сообщили, что нарушение состоит в том, что открылки на передних антикрыльях машин данной команды изгибались под действием аэродинамической нагрузки. Даниэль Риккардо был в квалификации пятым, Феттель шестым. Их ссылка в самый хвост подняла Квята на пятое место. Он все-таки повторил квалификационный успех в Сочи.
И вот - старт Гран-при. После начального замеса Квят обошелся без повреждений, но потерял позиции из-за того, что Валттери Боттас на Уильямс провалил старт. Гонщик из Торо Россо притормозил за финном и обошел его, но еще успешней это сделали по внутреннему радиусу поворота два болида Феррари. Они оказались впереди нашего парня.
После начального распределения позиций Даниил сразу же стал испытывать на себе жестокий прессинг. Боттас, конечно же, хотел прорваться вперед, на седьмую позицию. Россиянин не пускал, свое место удерживал.
К шестому кругу начались небольшие проблемы у Кими Райкконена из Феррари. Его обошел партнер по команде Фернандо Алонсо, а потом и Квят. После этого оба обогнавших решились на смену резины. Для чего? Тактика трех смен резины. Правильная она или нет?
Большинство лидеров гонки оставались на трассе. Но после десятого круга многие тоже заехали сменить колеса. Визит в боксы так рано - явный показатель того, что будет большое количество смен резины.
На 13-м круге Квят был на 13-м месте. После заезда в боксы Жана-Эрика Верня из Торо Россо и Кими Райкконена из Феррари, Квят вернулся на позицию вслед за Фернандо Алонсо. К тому моменту Боттас уже обогнал этого испанца.
На 16-м круге – здравствуй, гузка, новый год. Болид Квята встал на трассе, перегородив ее. Что случилось? Понятно, что поломка. Но какая и почему? Что такого могло произойти, что Даниил не смог даже с асфальта съехать? Придется ждать новостей, каких-либо комментариев.
Затухла и борьба за чемпионство. Нико Росберг перетормозил, съехал на обочину и стал серьезно отставить от Хэмилтона. А потом у немца сломалась система ERS, что лишило его примерно 160 лошадиных сил. Сами понимаете, что при такой поломке Нико стал неконкурентоспособным. Росберг скатился ниже пятого места. Теперь даже сход Льюиса Хэмилтона в Абу-Даби не помог бы германцу на подведшей его германской технике стать чемпионом.
В итоге Хэмилтон выиграл и гонку, и чемпионат, с чем мы его и поздравляем. Росберг – второй.
Квят по итогам сезона только 15-й с восемью очками. Его партнер по команде Жан-Эрик Вернь свой счет в Абу-Даби не пополнил. Этот француз с 22-мя баллами занял 13-е место. Торо Россо на седьмом месте в кубке конструкторов, где легко победил подведший немца Мерседес.
Олег ЧЕРНОВ.