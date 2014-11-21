Доверчивая уфимская пенсионерка обменяла все свои сбережения на фальшивые доллары

В сопровождении мошенников она отправилась домой за документами, а потом посетила три отделения банка, где хранила деньги. В обмен на снятые деньги мужчины передали своей жертве неизвестные ей купюры. В понедельник горожанка отправилась в банк, чтобы обменять «валюту» на рубли. К своему удивлению, она узнала, что бумажки, полученные ей от новых знакомых, – из «банка приколов».
Обманутая уфимка поспешила в полицию. Выяснилось, что в ходе путешествия троицы по банкам один из злоумышленников попал под прицел камеры видеонаблюдения. Мошенники могут передвигаться на автомобиле ВАЗ-2115 серебристого цвета, за рулем которой может находиться третий мужчина, ему около 30 лет, рост около 160 см, кожа смуглая, разговаривает с акцентом.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении преступников, просят обращаться по телефонам: (347) 237-63-04 и 237-19-60 или по номеру 02, с мобильного - 020.