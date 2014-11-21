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Доверчивая уфимская пенсионерка обменяла все свои сбережения на фальшивые доллары

21 ноября 2014, 18:27
Уфимская пенсионерка стала жертвой своей доверчивости. 76-летняя женщина отдала мошенникам 716 тысяч рублей. С жуликами бабушка познакомилась на улице. В ходе ничего не значащей беседы мужчины поинтересовались у старушки, есть у нее какие-либо сбережения. Узнав, что пенсионерка накопила за долгие годы неплохую сумму, незнакомцы предложили ей совершить выгодную сделку: обменять рубли на доллары. Якобы им срочно понадобилась российская валюта, но в банк они не успевают. Дальше женщина действовала как в тумане.

В сопровождении мошенников она отправилась домой за документами, а потом посетила три отделения банка, где хранила деньги. В обмен на снятые деньги мужчины передали своей жертве неизвестные ей купюры. В понедельник горожанка отправилась в банк, чтобы обменять «валюту» на рубли. К своему удивлению, она узнала, что бумажки, полученные ей от новых знакомых, – из «банка приколов».

Обманутая уфимка поспешила в полицию. Выяснилось, что в ходе путешествия троицы по банкам один из злоумышленников попал под прицел камеры видеонаблюдения. Мошенники могут передвигаться на автомобиле ВАЗ-2115 серебристого цвета, за рулем которой может находиться третий мужчина, ему около 30 лет, рост около 160 см, кожа смуглая, разговаривает с акцентом.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении преступников, просят обращаться по телефонам: (347) 237-63-04 и 237-19-60 или по номеру 02, с мобильного - 020.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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