Доверчивая уфимская пенсионерка обменяла все свои сбережения на фальшивые доллары

Уфимская пенсионерка стала жертвой своей доверчивости. 76-летняя женщина отдала мошенникам 716 тысяч рублей. С жуликами бабушка познакомилась на улице. В ходе ничего не значащей беседы мужчины поинтересовались у старушки, есть у нее какие-либо сбережения. Узнав, что пенсионерка накопила за долгие годы неплохую сумму, незнакомцы предложили ей совершить выгодную сделку: обменять рубли на доллары. Якобы им срочно понадобилась российская валюта, но в банк они не успевают. Дальше женщина действовала как в тумане.