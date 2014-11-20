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В Уфе начали «дробиться» муниципальные управляющие компании

20 ноября 2014, 23:30
В столице Башкирии сделан первый шаг к раздроблению муниципальных управляющих компаний. Так, на днях жители уфимского микрорайона Инорс, обслуживаемые жилищно-эксплуатационным участком № 66 «УЖХ Калининского района» получили лист голосования, в котором предлагается заключить договор непосредственно с самим ЖЭУ в качестве управляющей компании.

Эксплуатационный участок обслуживает около полусотни домов в районе улиц Георгия Мушникова, Транспортной и Тухвата Янаби. В листе голосования жителям предложили расторгнуть контракты с материнской «УЖХ Калининского района» и заключить договор с ООО «ЖЭУ-66». Узнать подробности жителям не удалось. Студенты, которых наняли для обхода домов, ретировались, не дав разъяснений. А никаких реквизитов, указывающих, кто проводит голосование, в бланке нет.

К «бегунку» прилагалась агитка следующего содержания.

- Кто обслуживает дом? ООО «ЖЭУ-66». Плохо или хорошо, но только они работают. А может, если не было бы лишних «ртов», работали бы лучше, - сообщается в бумаге. – Какой смысл содержать открытое акционерное общество УЖХ, если от них нет толку?

В МБУ «УЖХ» города, координирующего работу всех восьми муниципальных управляющих компаний, комментарий получить не удалось, однако председатель ТСЖ «Горького, 38» Вячеслав Хабибуллин предположил, что это пробный шаг в реорганизации жилищной отрасли.

- Не секрет что большинство районных УЖХ, накопив долги перед коммунальщиками, пребывают в предсмертном состоянии, - говорит г-н Хабибуллин. – Похоже, проблему хотят решить прямым переводом договоров на структурные ЖЭУ. Без ведома самого УЖХ района такое голосование ЖЭУ провести не могло, значит все согласовано и это «плановый» бунт. Тем более, это в тренде последних законодательных инициатив по разукрупнению управляющих компаний. Если эксперимент пройдет успешно, продолжат, главное сейчас увидеть реакцию жителей.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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