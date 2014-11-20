В Уфе начали «дробиться» муниципальные управляющие компании

- Не секрет что большинство районных УЖХ, накопив долги перед коммунальщиками, пребывают в предсмертном состоянии, - говорит г-н Хабибуллин. – Похоже, проблему хотят решить прямым переводом договоров на структурные ЖЭУ. Без ведома самого УЖХ района такое голосование ЖЭУ провести не могло, значит все согласовано и это «плановый» бунт. Тем более, это в тренде последних законодательных инициатив по разукрупнению управляющих компаний. Если эксперимент пройдет успешно, продолжат, главное сейчас увидеть реакцию жителей.