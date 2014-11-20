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Под Уфой плодятся насекомые-вредители, уничтожающие лес

20 ноября 2014, 23:51
Министерство лесного хозяйства Башкирии зафиксировало увеличение территории распространения древесного паразита, так называемого «златки ивовой минирующей» - жучка размером не больше 2,5 мм. Колония вредителей обосновалась на территории уфимского лесничества в Благовещенском районе.

По данным отдела охраны и защиты леса минлесхоза РБ, очаг распространения насекомого, уничтожающего липу, клен, вяз, иву, обнаружили еще в 2013 году на площади 1320 гектаров. Осеняя ревизия «Рослесзащиты» показала «значительный рост численности популяции» златки ивовой: площадь пораженного участка леса достигла 3367 гектаров.

По подсчетам федерального агентства лесного хозяйства, жучков в лесничестве – в среднем 208 штук на квадратный метр.

- В 2015 году ожидается сплошное объедание насаждений на территории лесничества, а популяция вредителя будет находиться в фазе «вспышки». Таким образом, в случае не проведения мер, предполагается дальнейшее распространение очага, - сообщает федеральное агентство.

Однако в Башминлесхозе заверили, что постараются решить проблему.

- Для недопущения дальнейшего распространения ивовой минирующей златки, на территории лесничества в 2015 году планируется проведение локализации и ликвидации очагов массового размножения вредителя. В апреле для определения состояния популяции вредителя после зимовки проведут контрольное лесопатологическое обследование запланированных под обработку насаждений, - приводит слова начальника отдела охраны и защиты леса Диниля Ахметова сайт ведомства.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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