Под Уфой плодятся насекомые-вредители, уничтожающие лес

По данным отдела охраны и защиты леса минлесхоза РБ, очаг распространения насекомого, уничтожающего липу, клен, вяз, иву, обнаружили еще в 2013 году на площади 1320 гектаров. Осеняя ревизия «Рослесзащиты» показала «значительный рост численности популяции» златки ивовой: площадь пораженного участка леса достигла 3367 гектаров.
По подсчетам федерального агентства лесного хозяйства, жучков в лесничестве – в среднем 208 штук на квадратный метр.
- В 2015 году ожидается сплошное объедание насаждений на территории лесничества, а популяция вредителя будет находиться в фазе «вспышки». Таким образом, в случае не проведения мер, предполагается дальнейшее распространение очага, - сообщает федеральное агентство.
Однако в Башминлесхозе заверили, что постараются решить проблему.
- Для недопущения дальнейшего распространения ивовой минирующей златки, на территории лесничества в 2015 году планируется проведение локализации и ликвидации очагов массового размножения вредителя. В апреле для определения состояния популяции вредителя после зимовки проведут контрольное лесопатологическое обследование запланированных под обработку насаждений, - приводит слова начальника отдела охраны и защиты леса Диниля Ахметова сайт ведомства.
Дмитрий КОЛПАКОВ.