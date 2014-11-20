Под Уфой плодятся насекомые-вредители, уничтожающие лес

- Для недопущения дальнейшего распространения ивовой минирующей златки, на территории лесничества в 2015 году планируется проведение локализации и ликвидации очагов массового размножения вредителя. В апреле для определения состояния популяции вредителя после зимовки проведут контрольное лесопатологическое обследование запланированных под обработку насаждений, - приводит слова начальника отдела охраны и защиты леса Диниля Ахметова сайт ведомства.