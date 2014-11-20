«Фармленд» предложил открыть в Уфе зоопарк

По словам директора по развитию компании Дмитрия Чувилина, в столице Башкирии, за исключение вольеров в парке Лесоводов Башкирии, передвижных зверинцев и террариумов в национальном музее, посмотреть на диких животных негде.
В соседних городах-милионниках, таких, как Казань, Ижевск, Челябинск, Самара и Пермь, есть зоопарки.
В компании заметили, что готовы частично вложиться в зоопарк, но если к этому проекту подключится другие бизнесмены и государство.
На фестивальной выставке прошел сбор подписей в поддержку проекта.
- Уфа, один из российских городов-миллионеров, столица региона-донора, достойна того, чтобы у нас появился нормальный, современный зоологический парк, - сказал г-н Чувилин. - Местное бизнес-сообщество готово реальным делом поддержать решение этого вопроса. Требуются консолидированные усилия республиканской и городской власти, крупного бизнеса, природоохранных организаций, специалистов-зоологов и экологов, поддержка всех уфимцев и жителей республики.
Дмитрий КОЛПАКОВ.