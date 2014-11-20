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«Фармленд» предложил открыть в Уфе зоопарк

20 ноября 2014, 23:55
Крупнейшая аптечная розничная сеть республики «Фармленд» на международном фестивале социальной рекламы «Городская среда» в Уфе предложила открыть городской публичный зоосад.

По словам директора по развитию компании Дмитрия Чувилина, в столице Башкирии, за исключение вольеров в парке Лесоводов Башкирии, передвижных зверинцев и террариумов в национальном музее, посмотреть на диких животных негде.

В соседних городах-милионниках, таких, как Казань, Ижевск, Челябинск, Самара и Пермь, есть зоопарки.

В компании заметили, что готовы частично вложиться в зоопарк, но если к этому проекту подключится другие бизнесмены и государство.

На фестивальной выставке прошел сбор подписей в поддержку проекта.

- Уфа, один из российских городов-миллионеров, столица региона-донора, достойна того, чтобы у нас появился нормальный, современный зоологический парк, - сказал г-н Чувилин. - Местное бизнес-сообщество готово реальным делом поддержать решение этого вопроса. Требуются консолидированные усилия республиканской и городской власти, крупного бизнеса, природоохранных организаций, специалистов-зоологов и экологов, поддержка всех уфимцев и жителей республики.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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