«Фармленд» предложил открыть в Уфе зоопарк

- Уфа, один из российских городов-миллионеров, столица региона-донора, достойна того, чтобы у нас появился нормальный, современный зоологический парк, - сказал г-н Чувилин. - Местное бизнес-сообщество готово реальным делом поддержать решение этого вопроса. Требуются консолидированные усилия республиканской и городской власти, крупного бизнеса, природоохранных организаций, специалистов-зоологов и экологов, поддержка всех уфимцев и жителей республики.