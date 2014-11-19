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Водителю, переодетому в женское платье, автоинспекторы простили нарушение

19 ноября 2014, 03:14
Уфа вновь прославилась свободными взглядами – в российский интернет попал ролик, запечатлевший камерой видеорегистратора трансвестита в женской одежде в гаишном автомобиле. Мужчину в дамском платье, управлявшего авто, остановили за нарушение на улице Мушникова в столице Башкирии и препроводили в полицейскую машину.

На видеокадрах видно, что транссексуал, облаченный в боа и мини-юбку, заметно нервничает, не понимая, как автоинспекторы могут среагировать на несоответствие его внешнего вида и удостоверения с мужской фамилией на право управления автомобилем. Но поначалу, заполняющий протокол гаишник, похоже уставший и задерганный ежедневной рутиной, не обращает внимания, что нарушительница на самом деле нарушитель.

Полицейский скрупулезно вписывает в документ о штрафе описание нарушения и только тогда, когда начинает вносить данные водителя, задумывается. Похоже сознание стража дорог не сразу осознает, что мужчина по имени Олег, имя которого внесено в права, и сидящая рядом расфуфыренная женщина – одно и тоже лицо. Сначала инспектор уточняет у нарушителя имя, а потом просит его выйти из машины, забыв про штраф. Как только «дама» покидает салон, полицейский начинает безудержно хохотать. Через несколько секунд к нему присоединяется его коллега, признавшийся, что «специально его к тебе послал». Несмотря на странную реакцию правоохранителей на переодетого в женщину парня, ролик вызывает улыбку и хорошее настроение.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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