Водителю, переодетому в женское платье, автоинспекторы простили нарушение

Полицейский скрупулезно вписывает в документ о штрафе описание нарушения и только тогда, когда начинает вносить данные водителя, задумывается. Похоже сознание стража дорог не сразу осознает, что мужчина по имени Олег, имя которого внесено в права, и сидящая рядом расфуфыренная женщина – одно и тоже лицо. Сначала инспектор уточняет у нарушителя имя, а потом просит его выйти из машины, забыв про штраф. Как только «дама» покидает салон, полицейский начинает безудержно хохотать. Через несколько секунд к нему присоединяется его коллега, признавшийся, что «специально его к тебе послал». Несмотря на странную реакцию правоохранителей на переодетого в женщину парня, ролик вызывает улыбку и хорошее настроение.