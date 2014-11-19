Водителю неисправной фуры, раздавившей молодую семью с младенцем, дали реальный срок

Напомним, 23 августа 2012 года на трассе Стерлитамак-Магнитогорск в Белорецком районе Башкирии грузовик, у которого отказали тормоза, на горном спуске полетел вниз. Неуправляемая фура подмяла под себя попутный «ВАЗ-2115» и вместе с легковушкой вылетела в кювет. Отцепившийся от большегруза и упавший сверху прицеп окончательно раздавил отечественную машину. В «пятнашке» погибли 25-летние супруги и их 10-месячный сын.