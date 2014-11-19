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Водителю неисправной фуры, раздавившей молодую семью с младенцем, дали реальный срок

19 ноября 2014, 23:03
Суд Белорецка приговорил водителя грузовика «МАЗ», работавшего в компании «Торговый дом Агидель», 26-летнего Анатолия Кательникова к трем годам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, шофера на два года лишили права управлять транспортными средствами.

Напомним, 23 августа 2012 года на трассе Стерлитамак-Магнитогорск в Белорецком районе Башкирии грузовик, у которого отказали тормоза, на горном спуске полетел вниз. Неуправляемая фура подмяла под себя попутный «ВАЗ-2115» и вместе с легковушкой вылетела в кювет. Отцепившийся от большегруза и упавший сверху прицеп окончательно раздавил отечественную машину. В «пятнашке» погибли 25-летние супруги и их 10-месячный сын.

- Подсудимый полностью признал вину в совершении преступления, - сообщили межрайонная прокуратура Белорецка. - Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ - нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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