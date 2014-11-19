«КамАЗ»: «Фантазии директора «Башавтотранса» наносят ущерб репутации предприятия»

- Передняя и задняя маска вот уж год как изготавливаются на отечественных предприятиях, - объясняет Олег Афанасьев. - С весны этого года основной объем пластика размещен на предприятии «Автопластик» в Нефтекамске, где изготавливаются в том числе и маски для нефтекамского автобуса.