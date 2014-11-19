«КамАЗ»: «Фантазии директора «Башавтотранса» наносят ущерб репутации предприятия»

По словам г-на Клуга, «Башавтотранс» отказался от покупки автобусов марки «Марко Поло» производства «НефАЗа» из-за того, что они «на 99,9 % произведены из импортных комплектующих».
На заводе посчитали, что это заявление «наносит ущерб репутации предприятия».
- К сожалению, руководитель ГУП «Башавтотранс» вводит общественность в заблуждение в отношении наших автобусов «КамазМарко», - заявил «МКС» руководитель пресс-службы ОАО «КамАЗ» Олег Афанасьев. - Степень локализации нашего автобуса в РФ – 90 процентов, к тому же сформирован гарантийный фонд запасных частей.
Также возмутило представителя производства и заявление Клуга о том, что «передняя и задняя маски автобуса – китайские пластмассовые», а «пол у «Марко Поло» – прессованный бамбук».
- То есть, если маска кокнется, ее надо заказывать. А если этот бамбук повредится, то мы в трубу вылетим, - уверял собравшихся Алексей Клуг, объясняя преимущества «ПАЗов». - Одно дело поменять железо, а другое – поменять все это.
Руководитель пресс-службы ««КамАЗа» парировал, что все эти производные изготавливаются вовсе не в Китае, и даже не где-то в России, а в Нефтекамске.
- Передняя и задняя маска вот уж год как изготавливаются на отечественных предприятиях, - объясняет Олег Афанасьев. - С весны этого года основной объем пластика размещен на предприятии «Автопластик» в Нефтекамске, где изготавливаются в том числе и маски для нефтекамского автобуса.
Также специалистов завода развеселили предположения г-на Клуга о днище автобуса, якобы изготовленном из «прессованного бамбука».
- Пол автобусов «Марко Поло» производится из березовой фанеры с влагозащитным покрытием, а сверху установлен автолин производства нефтекамского «Искожа», - специально для руководителя башкирского автопредприятия раскладывает технологию производства Олег Афанасьев.
На предприятия посчитали, что «фантазии гендиректора «Башавтотранса» наносят ущерб репутации завода». Специалисты «КамАЗа» заявили, что готовы предоставить все необходимые материалы по автобусам «КамазМарко», чтобы развеять все мифы об их продукции и обратиться в суд за защитой деловой репутации.