Алексей Клуг: «Днище автобусов «Марко Поло» - прессованный бамбук»

- В «Башавтотрансе» по-прежнему намерены закупать транспорт и обновлять парк без учета доступности для граждан, - говорит инвалид-колясочник. – А ведь мы не только об инвалидах беспокоимся, а обо всех, кто болеет и стареет. В 2012 году Россия ратифицировала международную конвенцию о правах инвалидов. В 1995 году был принят федеральный закон о социальной защите инвалидов в Российской Федерации. В этих документах четко, по делу написано, что организации независимо от организационно-трудовых форм, осуществляющие пассажирские транспортные перевозки, оказывающие услуги населению, обеспечивают доступность этих услуг инвалидам. Но в конкурсной документации «Башавтотранса» это никак не указывается, хотя есть ГОСТЫ и требования федерального законодательства, и права человека на доступный пассажирский транспорт.