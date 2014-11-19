Алексей Клуг: «Днище автобусов «Марко Поло» - прессованный бамбук»

По словам Алексея Юрьевича, на пост гендиректора «Башавтотранса» его пригласил сам президент РБ Рустэм Хамитов, как «эффективного топ-менеджера».
- Президент поставил мне задачу вывести предприятие из кризиса и я эту программу сегодня завершаю, - сообщил собравшимся г-н Клуг.
Оказывается, никакими богатствами начальник госпредприятия не обладает, а «содержит» г-на Клуга, как это часто бывает, супруга, которая и распоряжается семейным капиталом, полученным от продажи бизнеса.
Алексей Клуг рассказал, почему в Башкирии закрываются автопредприятия - в основном, «из-за нерентабельности», а вот из Белорецка, по словам начальника «Башавтотранса», «пришлось уйти с рынка, так как муниципалитет отказался перезаключать договоры».
– Насильно мил не будешь, - посетовал Алексей Клуг. – Видимо, кто-то не хочет нас в городе видеть.
Но главным на встрече стало обсуждение нарушений трудовых прав работников, которые по данным отраслевого профсоюза, «массово практикуются на госпредприятии».
Так, главный правовой инспектор труда общероссийского профсоюза автотранспортников Евгений Чумаевский, прибывший из Москвы, признался, что никаких негативных статей про руководство «Башавтотранса» не читал, но хорошо знает, что на госпредприятии не выполняется федеральное отраслевое соглашение.
- Отрицать то, что есть конфликт между защитниками прав трудящихся и администрацией предприятия, бесполезно, - заявил он, обращаясь к г-ну Клугу. - Порядок заключения коллективного договора не выполняется, это признала федеральная инспекция по труду. Вы были оштрафованы, решение суда вступило в законную силу.
Алексей Клуг же считает, что не может заставлять людей перечислять один процент от заработка в профсоюзную организацию.
- Я беседовал с людьми, и они признались, что им не дают маршрутные листы, пока они не подпишут заявление о выходе из профсоюза. Ну что такое? – возмущается г-н Чумаевский.
Председатель республиканского комитета профсоюза автотранспортников Рустем Асадуллин напомнил, что работников госпредприятия лишили обязательных доплат, которые до сих пор не возвращены, и усомнился в высоких цифрах заработной платы, которые озвучил Алексей Клуг.
- За счет чего достигается заработная плата? Она достигается за счет переработки, причем страшной переработки, - объяснил Рустэм Талгатович.
Еще одной волнующей всех проблемой, получившей скандальную огласку, стало приобретение предприятием 100 автобусов Павловского автозавода. Региональное управление ФАС России в Башкирии усомнилось в законности сделки. Поводом для антимонопольного разбирательства стало обращение республиканского отделения всероссийского общества инвалидов «Факел». Автобусы оказались не приспособлены для маломобильных групп населения, причем не только инвалидов, но и стариков, детей и беременных женщин. Председатель «Факела» инвалид-колясочник Марат Юсупов лично явился в зал, чтобы узнать, почему «Башавтотранс» решил нарушить права человека.
- И в российском правительстве и в правительстве Республики Башкортостан говорят о доступности транспорта для маломобильных групп населения, - говорит г-н Юсупов. – А «Башавтотранс», являясь государственным предприятием и по сути представителем государства, идет наперекор государственной политике. Я считаю, что это глобальная системная ошибка - нарушаются права человека на доступные пассажирские услуги. Марат Юсупов рассказал, что инвалиды уже написали обращения президенту России Владимиру Путину, уполномоченному по правам человека РФ, и в башкирский госкомитет по транспорту с требованием заставить госпредприятие соблюдать Конституцию страны.
- А наш госкомитет выступает не в защиту интересов маломобильных групп населения, а в защиту ГУП, - сетует г-н Юсупов. - Может, там присутствует экономическая целесообразность или коммерческие составляющие? А где интересы населения?
По словам Марата Юсупова, вместо того, чтобы системно решать проблему, почему-то ГУП оспаривает решение антимонопольной службы.
- В «Башавтотрансе» по-прежнему намерены закупать транспорт и обновлять парк без учета доступности для граждан, - говорит инвалид-колясочник. – А ведь мы не только об инвалидах беспокоимся, а обо всех, кто болеет и стареет. В 2012 году Россия ратифицировала международную конвенцию о правах инвалидов. В 1995 году был принят федеральный закон о социальной защите инвалидов в Российской Федерации. В этих документах четко, по делу написано, что организации независимо от организационно-трудовых форм, осуществляющие пассажирские транспортные перевозки, оказывающие услуги населению, обеспечивают доступность этих услуг инвалидам. Но в конкурсной документации «Башавтотранса» это никак не указывается, хотя есть ГОСТЫ и требования федерального законодательства, и права человека на доступный пассажирский транспорт.
Алексей Клуг парировал, что «ПАЗы» закупались для труднопроходимых дорог сельской местности, а теперь, после приостановки закупки этих автобусов, «какая-нибудь бабушка в Сибае лишится автотранспорта».
- Вы что, считаете, что я похож на идиота? – сказал г-н Юсупов. – По дорогам с плохим покрытием движение общественного транспорта запрещено, и ни одна контролирующая и надзирающая структура не позволит в таких местах открыть автобусный маршрут.
Закупкой не слишком удобных для пассажиров «ПАЗиков» и их высокой ценой, по сравнению с представленной в интернете, заинтересовались и блогеры.
Но Алексей Клуг заверил, что автобусы Павловского завода «самый востребованный коммерческий транспорт» и на него «стоит очередь».
- Я бы купил дешевле, но рынок говорит: ребята, берите, либо вообще ничего не достанется, - сказал гендиректор ГУПа.
Также Алексей Клуг объяснил, почему госпредприятие не покупает маломестные автобусы башкирского автобусного завода «НефАЗ» марки «Марко Поло» той же категории М-2.
- Неплохой автобус, но проблема в том, что 99,9 % - импортные комплектующие. Там даже маска передняя и задняя – китайские пластмассовые. То есть если кокнется, ее надо заказывать. И еще там в чем проблема: он очень качественный, очень хороший, но у него пол – прессованный бамбук. Если этот бамбук повредится, то мы в трубу вылетим. Одно дело поменять железо, а другое дело поменять это.
Между тем, гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин отчитался, что на башкирском «НефАЗе» (входит в группу «КамАЗ») уже изготовлены 100 автобусов «Марко Поло», которые закупили все соседние с Башкирией регионы, кроме самой республики.