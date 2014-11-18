Вышедший на пенсию самолет стал моделью для спецов уфимского аэропорта

Если раньше работники периодически проходили различные теоретические подготовки и курсы повышения квалификации, а практическая часть закреплялась в процессе работы, то теперь отработать необходимые навыки можно на настоящей машине. Отметим, что в роли рабочего симулятора выступает вышедший из эксплуатации ТУ-154 авиакомпании «Башкирские авиалинии», у которого сняты двигатели и другие рабочие приборы.