mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Вышедший на пенсию самолет стал моделью для спецов уфимского аэропорта

18 ноября 2014, 15:42
Международный аэропорт «Уфа» планомерно работает над безопасностью полетов. В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду сотрудники служб наземного обслуживания воздушного судна, а также экстренных подразделений уфимского аэропорта впервые прошли обучение и сдали квалификационные экзамены на специальном самолете-тренажере.

Эта новая для аэропорта методика подготовки специалистов позволяет провести отработку всех видов операций по наземному обслуживанию самолета, в том числе, подъезд и отъезд от воздушного судна пассажирского трапа, транспортера для выгрузки и загрузки багажа и почты. Также учебная машина помогает осуществить тренировки по противообледенительной обработке воздушного судна, уборке в салоне самолета и заправке топливом.

Кроме того, учебный самолет дает возможность специалистам аварийно-спасательной службы освоить и закрепить действия в нештатных ситуациях: например, отработать навыки тушения возможного пожара, устранения задымления или работу в сложных метеорологических условиях.

− Тренировочный самолет является превентивной мерой по недопущению ошибок при обслуживании воздушного судна и пассажиров, − отметил генеральный директор международного аэропорта «Уфа» Александр Андреев. – Наш аэропорт стал первым региональным авиаузлом, получившим сертификат эксплуатационной безопасности наземного обслуживания (ISAGO). Системная отработка практических навыков позволит нам и в дальнейшем успешно проходить сертификацию.

Если раньше работники периодически проходили различные теоретические подготовки и курсы повышения квалификации, а практическая часть закреплялась в процессе работы, то теперь отработать необходимые навыки можно на настоящей машине. Отметим, что в роли рабочего симулятора выступает вышедший из эксплуатации ТУ-154 авиакомпании «Башкирские авиалинии», у которого сняты двигатели и другие рабочие приборы.

Для самолета-тренажера были разработаны документация по техническому содержанию воздушного судна, обучающие программы и алгоритмы сдачи зачетов, определено и промаркировано место его стоянки на аэродроме, нанесена разметка путей движения спецтранспорта.

Обучение периодически проходит абсолютно весь состав служб, обеспечивающих наземное обслуживание воздушных судов. Если работа индивидуальная, то и зачет сдается личный. В основном обслуживание воздушного судна – работа командная. Например, за подгон трапа отвечают минимум два работника.

Самолет-тренажер позволяет провести обучение новых специалистов и закрепить навыки действий у специалистов со стажем в любых рабочих ситуациях. Инструкторами выступают начальники служб и отделов, задействованные в наземном обслуживании воздушных судов, прием экзаменов ведут заместители генерального директора МАУ по направлениям.

Отработка практических навыков персонала аэродромных и экстренных служб будет проводиться раз в полгода – перед сменой весенне-летнего или осенне-зимнего периодов.

В аэропорту отмечают, что нововведение значительно повысит оперативность и качество предполетной подготовки воздушного судна, поднимет на новый уровень как обеспечение безопасности полетов, так и эксплуатационную безопасность самолетов.

Радик ИШЕМГУЛОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44