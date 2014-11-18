Вышедший на пенсию самолет стал моделью для спецов уфимского аэропорта

Эта новая для аэропорта методика подготовки специалистов позволяет провести отработку всех видов операций по наземному обслуживанию самолета, в том числе, подъезд и отъезд от воздушного судна пассажирского трапа, транспортера для выгрузки и загрузки багажа и почты. Также учебная машина помогает осуществить тренировки по противообледенительной обработке воздушного судна, уборке в салоне самолета и заправке топливом.
Кроме того, учебный самолет дает возможность специалистам аварийно-спасательной службы освоить и закрепить действия в нештатных ситуациях: например, отработать навыки тушения возможного пожара, устранения задымления или работу в сложных метеорологических условиях.
− Тренировочный самолет является превентивной мерой по недопущению ошибок при обслуживании воздушного судна и пассажиров, − отметил генеральный директор международного аэропорта «Уфа» Александр Андреев. – Наш аэропорт стал первым региональным авиаузлом, получившим сертификат эксплуатационной безопасности наземного обслуживания (ISAGO). Системная отработка практических навыков позволит нам и в дальнейшем успешно проходить сертификацию.
Если раньше работники периодически проходили различные теоретические подготовки и курсы повышения квалификации, а практическая часть закреплялась в процессе работы, то теперь отработать необходимые навыки можно на настоящей машине. Отметим, что в роли рабочего симулятора выступает вышедший из эксплуатации ТУ-154 авиакомпании «Башкирские авиалинии», у которого сняты двигатели и другие рабочие приборы.
Для самолета-тренажера были разработаны документация по техническому содержанию воздушного судна, обучающие программы и алгоритмы сдачи зачетов, определено и промаркировано место его стоянки на аэродроме, нанесена разметка путей движения спецтранспорта.
Обучение периодически проходит абсолютно весь состав служб, обеспечивающих наземное обслуживание воздушных судов. Если работа индивидуальная, то и зачет сдается личный. В основном обслуживание воздушного судна – работа командная. Например, за подгон трапа отвечают минимум два работника.
Самолет-тренажер позволяет провести обучение новых специалистов и закрепить навыки действий у специалистов со стажем в любых рабочих ситуациях. Инструкторами выступают начальники служб и отделов, задействованные в наземном обслуживании воздушных судов, прием экзаменов ведут заместители генерального директора МАУ по направлениям.
Отработка практических навыков персонала аэродромных и экстренных служб будет проводиться раз в полгода – перед сменой весенне-летнего или осенне-зимнего периодов.
В аэропорту отмечают, что нововведение значительно повысит оперативность и качество предполетной подготовки воздушного судна, поднимет на новый уровень как обеспечение безопасности полетов, так и эксплуатационную безопасность самолетов.
Радик ИШЕМГУЛОВ.