Россия как мозаика. Правила игры в регионах так и не определены

Выработка направления экономической политики в отдельно взятом регионе напрямую зависит не только от четкого представления о процессах, протекающих в самом регионе, но и от позиции, которую он занимает среди прочих субъектов России. Надо признать, что несмотря на наличие разного рода рейтингов, призванных выявить место и роль региона в социально-экономической системе страны, ни федеральные, ни региональные органы власти до сих пор точной информацией об этом не располагают. Пока еще только идет наработка подходов вычисления таких показателей, которые позволили бы ответить на данный вопрос. Сегодня этот пробел частично может восполнить разрабатываемая типология регионов, которая, в совокупности с информацией о специфике конкретной территории, может быть использована региональными властями для определения степени соответствия российским «стандартам», нахождения реально достижимой «планки» развития.