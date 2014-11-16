В мэрии Уфы напомнили, что бизнесмены несут ответственность за падающие сосульки

- Во многие магазины невозможно зайти - снега нет, а уже скользко, - поделился мнением мэр столицы Башкирии Ирек Ялалов. - Дизайн дизайном, но нужно проработать вопрос с напольным покрытием: владельцы кладут глянцевую плитку, по которой зимой ходить невозможно.
Также сити-менеджер накануне снегопадов предупредил владельцев частных зданий, что начинается время обледенения, и попросил коммерсантов заняться крышами: проверить места теплопотерь, из-за которых на кровлях нарастают сосульки. В противном случае бизнесмены могут «нарваться» на иски от горожан, пострадавших от ледяных обломков.
- В прошлом году уфимцы подавали в суд на магазины и общепит, и выигрывали хорошие суммы по компенсации ущерба - по 100-200 тысяч, - напомнил г-н Ялалов.
Дмитрий КОЛПАКОВ.