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В мэрии Уфы напомнили, что бизнесмены несут ответственность за падающие сосульки

16 ноября 2014, 20:29
Власти Уфы призвали владельцев магазинов не использовать гладкую кафельную плитку при отделке входных групп: на их поверхности зимой нарастает лед, и покупатели рискуют поскользнуться. Кафель можно накрыть резиновыми накладками, но все зависит от того, насколько бизнесмены готовы обеспечивать безопасность.

- Во многие магазины невозможно зайти - снега нет, а уже скользко, - поделился мнением мэр столицы Башкирии Ирек Ялалов. - Дизайн дизайном, но нужно проработать вопрос с напольным покрытием: владельцы кладут глянцевую плитку, по которой зимой ходить невозможно.

Также сити-менеджер накануне снегопадов предупредил владельцев частных зданий, что начинается время обледенения, и попросил коммерсантов заняться крышами: проверить места теплопотерь, из-за которых на кровлях нарастают сосульки. В противном случае бизнесмены могут «нарваться» на иски от горожан, пострадавших от ледяных обломков.

- В прошлом году уфимцы подавали в суд на магазины и общепит, и выигрывали хорошие суммы по компенсации ущерба - по 100-200 тысяч, - напомнил г-н Ялалов.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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