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Соединение двух бельских мостов обойдется в 3,5 млрд рублей

16 ноября 2014, 21:03
Глава Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству РБ Ильяс Муниров считает, что на перепроектирование двух Бельских мостов в Уфе может уйти до одного года. По оценкам руководителя «транспортного» ведомства, на строительство «вставки» между мостами понадобится три года.

Напомним, власти решили соединить два мостовых перехода – старый и новый на южном въезде в столицу Башкирии, построив между ними еще одну переправу.

Сначала проектировщики задумали «нарастить» с двух сторон старый мост 1956 года постройки, увеличив его с двух до четырех полос. Но после изучения проблемы появилось другое техническое решение: объединить старый мост с новым.

Проект требует 3-3,5 млрд рублей финансирования. Однако его судьба определится только после проведения саммитов ШОС-БРИКС в 2015 году.

По словам г-на Мунирова, подвесить дополнительные обочины старому мосту не позволят его характеристики по нагрузкам полувековой давности.

Глава башкирского госкомтранса заверил, что уфимская мэрия поддерживает вариант соединения двух переходов.

Ильяс Муниров также сообщил «МКС», что арку на старом мосте, скорее всего, уберут, заменив декоративной имитацией.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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