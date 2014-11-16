Соединение двух бельских мостов обойдется в 3,5 млрд рублей

Глава Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству РБ Ильяс Муниров считает, что на перепроектирование двух Бельских мостов в Уфе может уйти до одного года. По оценкам руководителя «транспортного» ведомства, на строительство «вставки» между мостами понадобится три года.