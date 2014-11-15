Не догнать тебе бассейн. «Урал» проиграл дома «Кузбассу»

После восьми сыгранных туров «Кузбасс» – четвертый в таблице, «Урал» - 11-й. Разрыв между командами перед этой игрой составлял 10 очков, а после должен был дойти до 13-ти. Какие тут могут быть вопросы о разнице в силе? Она значительная.
Если бы Уфа потратилась на двух действительно высококлассных иностранцев, перекрыв самые сложные и проблемные позиции, она бы претендовала на попадание в еврокубки. Но денег нет, нет пары звезд-иностранцев, так что приходится бороться за выживание. Дешево и больно. Ну, или не больно, а скромно.
Первую партию хозяева начали очень хорошо. Три очка подряд взяли. Но потом сразу три уступили. И пошла равная борьба.
Равная борьба с «Кузбассом» - уже плюс. Не пролетать сильной команде уметь нужно. А «Урал» еще и вперед на два очка вырвался, когда сделал эйс (забил с подачи) связующий Владислав Жлоба, 15:13.
Но при счете 17:16 заработала подача у волейболиста гостей Сергея Бурцева. Дошло до 17:20. Бурцев попал в сетку, но свое дело сделал. Разрыв в два-три очка сохранился почти до самого конца сета. Итог первой партии – 21:25.
Во второй части матча первым на два очка оторвался «Урал», 9:7. Но тут же стало 9:11. Это можно назвать один словом - ой.
Хозяева смогли сравнять, но потом команда дважды застряла. Вначале на 12-ти очках, когда 12:12 сменились на 12:15. Потом на 13-ти, когда дошло до 13:17.
«Урал» вновь бросился догонять. И два раза почти получилось – 17:18 и 19:20. Но потом игрок хозяев Роман Яковлев подал в сетку, а волейболист «Кузбасса» Маркус Нильссон сделал эйс. 20:23 – и гости добили соперника, 20:25 и 0:2 по партиям.
Третья партия, конечно же, была последним шансом зацепиться за результат. Но в ее начале все пошло не слишком гладко. «Кузбасс» повел в счете и держал два очка отрыва - 1:3, 2:4, 3:5, 4:6.
Тут вмешался Роман Яковлев. Два его очка сделали 6:6, а потом Уфа повела – 8:6, 10:8, 12:10. Гости быстро вернулись в игру, пошла непростая для обеих команд пляска с кинжалами – 17:17, 18:18, 19:19, 20:20…
Под конец «Урал» вышел вперед на одно очко. Когда сделал эйс Роман Данилов – на два, 22:20. Соперники попросили просмотр повтора. Они считали, что мяч был в ауте. И убедились в том, что мяч попал в площадку.
Концовка сета была за ребятами Игоря Пасечника. Атака Егора Феоктистова, удар Маркуса Нильссона в аут – и 24:21. После этого тайм-аут вряд ли мог спасти гостей. Опять Феоктистов – и 25:22. Уфа взяла один сет.
Эх, если бы удалось взять еще один. Но класс «Кузбасса» выше. Гости вели в четвертой партии одно-два очка. Потом разрыв увеличился до трех, 14:17. Удастся ли в этот раз догнать гостей?
Догонялки испортил Андрей Максимов. Он атаковал в аут, а после не смог подать подачу. При 15:20 второй тайм-аут взял главный тренер «Урала» Игорь Пасечник. Но это не помогло хозяевам - отрыв в четыре-пять очков сохранился, а самом конце игры достиг шести, 19:25 и 1:3.
Лучшим у хозяев в этом матче стал Егор Феоктистов, набравший 18 очков. Роман Яковлев обогатил личную статистику 12-ю. У гостей лидер, конечно же, Маркус Нильссон – 18 атак и два эйса.
Следующий матч Уфа проведет 22 ноября в Москве и, вспоминая хоккейные события, напишу так - больше 0:3 от «Динамо» «Уралу» точно не светит. В этом плюс волейбола.
Победить в гостях высоким ребятам Пасечника будет очень сложно. Столичные волейболисты занимают второе место в суперлиге. «Урал» же пока остается на 11 месте с шестью очками.
Олег ЧЕРНОВ.
Фото с сайта volleyufa.ru