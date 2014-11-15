Не догнать тебе бассейн. «Урал» проиграл дома «Кузбассу»

Если бы Уфа потратилась на двух действительно высококлассных иностранцев, перекрыв самые сложные и проблемные позиции, она бы претендовала на попадание в еврокубки. Но денег нет, нет пары звезд-иностранцев, так что приходится бороться за выживание. Дешево и больно. Ну, или не больно, а скромно.