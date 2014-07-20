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Posted 20 июля 2014, 12:48

Published 20 июля 2014, 12:48

Modified 13 марта, 08:22

Updated 13 марта, 08:22

Проект метробуса в Уфе проверят на целесообразность

20 июля 2014, 12:48
Управление по обеспечению жизнедеятельности города выставило на торги контракт на написание технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта скоростного автобуса. Аукцион назначен на 11 августа. Торговаться за подряд начнут с 7 млн рублей.

Как сообщается в документации аукциона, цель работы — анализ возможности и целесообразности затрат скоростной автобусной линии по проспекту Салавата Юлаева, улицы Адмирала Макарова, Интернациональной, Восточного обхода и улицы Сельской Богородской.

Предполагается, что автобусы будут передвигаться по двум выделенным полосам с максимальной скоростью в 70 км час от начала проспекта Салавата Юлаева в створе Бельских мостов, охватывая частично ДОК и Черниковку. Проектанты должны спрогнозировать пассажиропотоки до 2033 года, предложить места остановок и разработать варианты тарифной политики, а также рассчитать доходы от сбора платы за проезд. Также будет проведен соцопрос «для определения готовности населения использования нового вида транспорта и приемлемого уровня оплаты за проезд». ТЭО должно быть готово до ноября.

Напомним, что на днях мэрия Уфы также вернулась к идее пассажирской канатной дороги и ждет написания проекта линии «Кашкадан-Юрюзань».

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Денис Объедкин#Общество#Новости
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