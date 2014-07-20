Проект метробуса в Уфе проверят на целесообразность

Posted 20 июля 2014, 12:48
Published 20 июля 2014, 12:48
Modified 13 марта, 08:22
Updated 13 марта, 08:22
Как сообщается в документации аукциона, цель работы — анализ возможности и целесообразности затрат скоростной автобусной линии по проспекту Салавата Юлаева, улицы Адмирала Макарова, Интернациональной, Восточного обхода и улицы Сельской Богородской.
Предполагается, что автобусы будут передвигаться по двум выделенным полосам с максимальной скоростью в 70 км час от начала проспекта Салавата Юлаева в створе Бельских мостов, охватывая частично ДОК и Черниковку. Проектанты должны спрогнозировать пассажиропотоки до 2033 года, предложить места остановок и разработать варианты тарифной политики, а также рассчитать доходы от сбора платы за проезд. Также будет проведен соцопрос «для определения готовности населения использования нового вида транспорта и приемлемого уровня оплаты за проезд». ТЭО должно быть готово до ноября.
Напомним, что на днях мэрия Уфы также вернулась к идее пассажирской канатной дороги и ждет написания проекта линии «Кашкадан-Юрюзань».
Дмитрий КОЛПАКОВ.