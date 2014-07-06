В уфимском парке Калинина отдадут под океанарий свыше 30 гектаров

Posted 6 июля 2014, 10:59
Published 6 июля 2014, 10:59
Modified 13 марта, 08:21
Updated 13 марта, 08:21
Свои планы по строительству компания изложит на публичных слушаниях, дату их проведения объявят позже.
О прежних планах строительства в парке Калинина исламской академии на 220 слушателей ничего не сообщатся. Еще весной 2011 года здесь должны были заложить закладной камень будущей академии, но в дальнейшем власти города к этой теме не возвращались.
Площадка, отданная фирме «Нотера» ограничена будущим продолжением улицы Российская. Просека по парку Калинина вырубили больше десяти лет назад, но она так и не стала дорогой к Дежневскому путепроводу. Новые градостроительные планы по облагораживанию парка свидетельствуют, что проект не забыт.
Дмитрий КОЛПАКОВ.