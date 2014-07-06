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Posted 6 июля 2014, 10:59

Published 6 июля 2014, 10:59

Modified 13 марта, 08:21

Updated 13 марта, 08:21

В уфимском парке Калинина отдадут под океанарий свыше 30 гектаров

6 июля 2014, 10:59
Компания «Нотера» получила от мэрии Уфы разрешение на написание проекта планировки и межевания в парке имени Калинина. Здесь, как уже сообщалось ранее, построят океанариум. Речь идет о площадке в 31 гектар в периметре проспекта Октября, улицы Трамвайной и просеки-продолжения Российской улицы.

Свои планы по строительству компания изложит на публичных слушаниях, дату их проведения объявят позже.

О прежних планах строительства в парке Калинина исламской академии на 220 слушателей ничего не сообщатся. Еще весной 2011 года здесь должны были заложить закладной камень будущей академии, но в дальнейшем власти города к этой теме не возвращались.

Площадка, отданная фирме «Нотера» ограничена будущим продолжением улицы Российская. Просека по парку Калинина вырубили больше десяти лет назад, но она так и не стала дорогой к Дежневскому путепроводу. Новые градостроительные планы по облагораживанию парка свидетельствуют, что проект не забыт.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Денис Объедкин#Происшествия#Новости
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